Asamblea de Ecuador admite trámite para regular el uso del cannabis

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Trámite aprobado: La Asamblea admitió el proyecto con 142 votos.



Requisito legal: Colectivos deben validar 35,000 firmas ante el CNE.



Objetivo: Regular el uso medicinal y adulto del cannabis.



Control: Plantea crear un ente regulador estatal y límites al autocultivo.



Prioridades: El debate se centrará en salud pública y seguridad.

El pleno de la Asamblea Nacional dio el primer paso para regular el uso del cannabis en Ecuador. Con un respaldo unánime de 142 votos, la iniciativa ciudadana fue admitida a trámite, activando el engranaje legislativo para lo que será un debate de alto calado social y jurídico.

Tras este espaldarazo inicial, el documento retornará al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la validación de rúbricas. Los colectivos proponentes tienen el reto de certificar 35,000 firmas válidas; solo así el proyecto regresará al Legislativo para ser debatido en un plazo máximo de tres meses.

El esquema: del autocultivo al control estatal

La propuesta no se limita al ámbito terapéutico. El texto busca cimentar un marco normativo que abarque tanto el uso medicinal como el uso adulto, siempre bajo la vigilancia rigurosa del Estado. Para ello, se plantea un sistema de controles que supervise cada eslabón de la cadena: desde la producción y distribución hasta el consumo final.

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la despenalización del autocultivo para consumo personal. No obstante, la normativa propone límites estrictos y condiciones técnicas para mitigar riesgos de uso indebido. Para garantizar el orden, el plan incluye la creación de una entidad técnica especializada en la regulación y control permanente de esta actividad.

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Un debate de salud y seguridad

Pese al avance administrativo, los legisladores fueron enfáticos: el camino hacia la aprobación final requerirá un examen minucioso. El debate venidero en las comisiones deberá diseccionar el impacto de la norma en la seguridad nacional, la salud pública y el tejido social ecuatoriano.

Con la admisión ya en firme, la comisión asignada empezará a recibir aportes de diversos sectores para pulir el informe que, eventualmente, regresará al Pleno para su votación definitiva.