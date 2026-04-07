Ley sobre uso del cannabis avanza al CNE: Asamblea certificó cumplimiento de requisitos

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Avance inicial del proyecto: La Asamblea aprobó el informe de la Comisión Calificadora, que verifica requisitos formales.



La Asamblea aprobó el informe de la Comisión Calificadora, que verifica requisitos formales. ​Continúa en trámite: La ley no ha sido aprobada sino que pasa al CNE para verificar firmas de respaldo.

La iniciativa para la regulación del uso responsable del cannabis avanza hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este 7 de abril de 2026, la Asamblea aprobó el informe de la Comisión Calificadora, en el que se verificó el cumplimiento de los requisitos de la iniciativa ciudadana.

El proyecto de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis en Ecuador ingresó como iniciativa ciudadana el 21 de agosto de 2025 a la Asamblea Nacional.

La excorreísta y hoy aliada de ADN, Jhajaira Urresta, fue la encargada de presentar el informe de la Comisión Calificadora. Explicó que lo actuado en la mesa corresponde a la primera etapa de uno de los mecanismos de participación con los que cuenta la ciudadanía para impulsar leyes.

“Nuestra función estrictamente está vinculada dentro de la técnica y el procedimiento interno de la Asamblea”, dijo Urresta. Con esto, la asambleísta precisó que en esta fase del proceso no existe un pronunciamiento sobre el contenido de la ley propuesta, sino que el trabajo se circunscribe a la verificación de los requisitos formales.

Con ese contexto, en el Pleno de la Asamblea no se profundizó en la propuesta. De hecho, no hubo más intervenciones que la de Urresta, quien mocionó la aprobación del informe de la Comisión Calificadora.

¿Qué viene ahora?



Al final, con 142 votos a favor, el Pleno de la Asamblea dio paso al informe. Dicho documento estableció como conclusión: “La Comisión de Calificación concluye que resultado del análisis de requisitos, técnicos, técnica legislativa y jurídico, concluye que el presente Proyecto de Ley cumple con los requisitos formales establecidos en los artículos 134 y 136 de la Constitución”.

Tras la decisión de la Asamblea, la iniciativa ciudadana será remitida al CNE para la verificación de la validez de las firmas de respaldo. En caso de que esa entidad avale la autenticidad de dichos apoyos, el proyecto regresará a la Asamblea.

En el Legislativo, la propuesta deberá atravesar el trámite ordinario de formación de ley: ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), remitida a una comisión, pasar dos debates y ser aprobada en el Pleno.

¿Qué plantea el proyecto?

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la despenalización del autocultivo. El proyecto plantea que cada ciudadano mayor de edad pueda mantener hasta 30 plantas en propiedad privada para consumo personal.

También se establece una restricción: el acceso al uso recreativo o adulto queda estrictamente prohibido para menores de 18 años, quienes solo podrán acceder al cannabis bajo prescripción médica.

De aprobarse la ley, se crearía una nueva entidad dentro del aparato estatal: el Instituto Nacional de Regulación del Cannabis, un organismo autónomo que asumiría la gobernanza de toda la cadena productiva.