Guantes con actitud: La tendencia que transforma el look

Esta tendencia juega con contrastes, rompe reglas y confirma que los accesorios también pueden contar una historia.

En el 2026, los guantes regresan al radar de la moda con una actitud mucho más libre y protagónica. Ya no son solo un complemento funcional ni un guiño nostálgico al glamour clásico. Hoy se convierten en el detalle que eleva cualquier look y lo vuelve memorable.

De cuero, malla, encaje o tejidos suaves, largos o cortos, se suman a los outfits de día y de noche para transmitir carácter, elegancia y un detalle inesperado. Esta tendencia juega con contrastes, rompe reglas y confirma que los accesorios también pueden contar una historia, una donde el estilo se lleva hasta la punta de los dedos.

Virginia Limongi: Sastrería con actitud

En un estilo más urbano y editorial, la exreina de belleza y presentadora Virginia Limongi incorpora guantes cortos negros que dejan al descubiero los dedos, a un look de inspiración masculina con camisa, corbata y falda de líneas rectas.

El resultado es un estilismo moderno, fuerte y muy fashionista, en el que los guantes aportan carácter y un aire sofisticado que equilibra la estética andrógina.

Abby Riqueros: Glamour de pasarelaGlamour de pasarela

La Reina de Guayaquil 2025, Abby Riqueros, apuesta por guantes largos de seda en tono turquesa, perfectamente integrados al vestido del mismo tono, para crear una composición armónica y poderosa.

El color vibrante los transforma en protagonistas y demuestra cómo este accesorio puede sumar impacto visual, ideal para eventos formales y de gala.

Fiorella Solines: Minimalismo elegante

La fashionista Fiorella Solines demuestra que estos accesorios también funcionan en siluetas clásicas y femeninas. En este look de noche, los guantes largos negros contrastan sutilmente con el vestido verde, mientras aportan elegancia y un toque clásico sin restar frescura.

La combinación confirma que este accesorio puede ser delicado, sobrio y muy chic.

Michelle Katz: Casual creativo

Como una opción más relajada, la creadora de contenido Michelle Katz lleva guantes cortos en azul claro como detalle inesperado dentro de un outfit cotidiano. Los combina con jeans y un abrigo café. ¡Es que los guantes no son exclusivos para la noche!

Sinónimo de eterna elegancia

Mucho antes de reaparecer en las pasarelas y el street style, los guantes ya habían vivido su gran momento de gloria. Durante la era dorada de Hollywood, entre las décadas de 1940 y 1950, eran sinónimo de elegancia, estatus y sofisticación. Actrices como Marilyn Monroe los lucían con orgullo en alfombras rojas, sesiones fotográficas y escenas icónicas, convirtiéndolos en una extensión natural del glamour femenino. No era solo moda, era una declaración de estilo que hablaba de feminidad, poder y presencia.

Además, Audrey Hepburn inmortalizó los guantes largos como un emblema de refinamiento absoluto acompañando vestidos de gala, siluetas estructuradas y joyería delicada. Sin duda, regresan con nuevas reglas y combinaciones, pero mantienen intacta ese protagonismo clásico que los convirtió en íconos desde el primer momento.

Las estrellas los aman

Si hay algo claro es que esta tendencia no pasa desapercibida entre las grandes referentes de estilo de Hollywood. La cantante Dua Lipa los adopta con un aire atrevido y sensual, y los integra a looks urbanos y nocturnos. Anya Taylor-Joy, ganadora del Globo de Oro por Gambito de dama (2021) apuesta por versiones elegantes y teatrales que refuerzan su estética sofisticada.

Blake Lively los incorpora como un acento chic en estilismos formales y femeninos, y Selena Gomez los elige para sumar elegancia y personalidad sin perder frescura. Con un enfoque más audaz y trendy, Kylie Jenner y Hailey Bieber juegan con materiales y largos dramáticos, y dejan claro que también funcionan en looks minimalistas y modernos.

Todas coinciden en algo, y ya quedó clarísimo: los guantes dejaron de ser un extra para convertirse en el detalle que transforma el look.

¡A combinarlos!

Para la asesora de imagen Alejandra Paredes, los guantes se adaptan al ritmo citadino en climas fríos sin perder estilo y, bien llevados, pueden transformar un look cotidiano o convertirse en el detalle estrella de la noche.

Durante el día, la clave está en elegir opciones cortas o a la muñeca, en cuero o tejidos ligeros, que aporten un aire chic pero relajado. Combinados con blazers, abrigos livianos o camisas oversize, suman un detalle moderno y urbano sin sobrecargar el estilismo, especialmente si se opta por tonos neutros como negro, beige o marrón, fáciles de integrar a cualquier outfit.

Al caer la noche, materiales como encaje, transparencias, vinilo o látex entran en escena para añadir dramatismo y sofisticación. La recomendación es llevar los diseños largos junto a prendas minimalistas para que el accesorio sea el protagonista absoluto, y animarse a colores divertidos como rojo, burgundy o metalizados, ideales para transmitir creatividad y hacer que el look no pase desapercibido. “Van bien en eventos de gala o formales como matrimónios, aportan mucho glamour”.

Materiales que dominan la tendencia

En esta nueva era de los guantes, la textura lo es todo. El cuero se impone como el clásico infalible, al ser elegante y atemporal, perfectos para elevar cualquier look sin esfuerzo. La malla, el encaje y las transparencias aportan ligereza y un guiño sensual que deja ver la piel con sutileza, mientras que los tejidos son ideales para estilismos casual chic que buscan proteger del frío y dar comodidad sin perder estilo. Y para quienes prefieren un impacto visual más fuerte, el látex y el vinilo entran en escena con brillo y dinamismo, y los transforman en accesorios audaces, modernos y absolutamente protagonistas.

