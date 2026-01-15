Telas metálicas: cómo llevar el brillo de día y de noche en el 2026

Esta tendencia nos impulsa a llevar el brillo a toda hora con combinaciones que se adaptan a cualquier personalidad.

Las telas metálicas dejaron de ser exclusivas de la noche y hoy reclaman su lugar bajo la luz del día. Con destellos sutiles o acabados más audaces, esta tendencia está presente en vestidos, faldas, tops, zapatos y accesorios, demostrando que el brillo también puede ser elegante y versátil perfecto para diversos estilos. Porque sí, el brillo ya no pide permiso… simplemente destaca con personalidad.

Naíza: Fiesta creativa

El metalizado se vuelve protagonista absoluto en el vestido corto de acabado brillante y corte ajustado que utiliza Naíza. El conjunto de cadenas finas a la cintura suman textura y elevan el conjunto, aportando un aire más audaz y nocturno.

La cantante decidió complementar las prendas con botas altas y joyería plateada para que este look funcione perfecto para conciertos, fiestas o salidas nocturnas, en las que el código de vestimenta da paso a la creatividad y la diversión.

Priscilla Noboa: Elegancia y formalidad

La creadora de contenido Priscilla Noboa luce un vestido de corte palabra de honor en acabado metálico satinado, que cae con fluidez y refleja la luz de forma elegante. La estructura del corsé otorga protagonismo a los hombros, mientras la falda aporta movimiento y sofisticación.

Los accesorios son discretos, ideales para complementar el outfit sin robar la atención del vestuario.

Es una propuesta para un evento de gala, un evento formal de noche o una celebración nocturna donde la elegancia clásica se fusiona con un giro contemporáneo.

Samantha Intriago: Brillo urbano

La maquilladora y creadora de contenido Samantha Intriago lleva el metalizado a un escenario citadino con una combinación que resalta actitud y contraste.

El top plateado de acabado brillante se complementa con una falda de brillos y un abrigo negro, para crear un equilibrio visual entre lo sexy y sobrio.

Las botas altas negras refuerzan el carácter urbano del outfit, mientras que la cartera metálica dorada suma un guiño sutil al conjunto.

Esta es una opción perfecta para el frío, una cita informal o un plan after office que se adapta al evento sin perder estilo.

Yilda Banchón: Destellos para la fiesta

En este look, la cantante Yilda Banchón elige una blusa metálica con abertura frontal que deja al descubierto su abdomen, sin dejar de ser chic. Está prenda cuenta con un pequeño lazo que crea un equilibrio entre sensualidad y delicadeza.

Complementa su look con un pantalón del mismo tono de la top y un maquillaje en tonos metalizados que resalta sus ojos. Es una opción para eventos en la noche o fiestas al aire libre en un clima cálido o fresco.

Aprobado por la alfombra roja



Esta tendencia también es parte de los grandes eventos en Hollywood. Figuras como Nicole Kidman, Kim Kardashian y Jenna Ortega han apostado por vestidos de acabados brillantes en eventos como la Met Gala y los Globos de Oro. Aquello confirma que el metalizado no es una moda pasajera, es una declaración de estilo.

Desde siluetas impecables hasta diseños que juegan con volumen y estructura, las celebridades internacionales han demostrado que el brillo puede ser sofisticado, poderoso y perfectamente alineado con la alta moda cuando se lleva con seguridad y empoderamiento.

El arte de dosificar el metalizado

Para la consultora de imagen Andrea Astorga, las telas metálicas funcionan mejor cuando se las usa como un punto focal dentro del look.

Estilos como el dramático, elegante o seductor son los que suelen incorporar este acabado con mayor frecuencia, ya que permiten que el brillo se convierta en parte del lenguaje visual.

¿Cómo usarlos? La experta recomienda elegir el tipo de metalizado según la proporción y el momento del día: mientras los acabados satinados resultan ideales para la noche, las versiones mate o más apagadas se adaptan mejor bajo el sol.

Además, en la mañana, sugiere integrarlos a través de accesorios o prendas pequeñas que acompañen el vestuario, mientras que en la noche existe mayor libertad para llevarlos en piezas protagonistas, incluso en tonos dorados o plateados.

También es posible combinar distintos metalizados (como rose gold, dorado, bronce o plateado), pero cuidando que visualmente no compitan entre ellos. Eso sí, Astorga sugiere evitar la mezcla de demasiadas texturas o estampados, a fin de no restarle sofisticación al conjunto.

