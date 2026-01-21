Cuello alto en tendencia: a quién favorece y cómo llevarlo correctamente

Elegante y a veces coqueto , este estilo tiene sus propias reglas: no todas las siluetas lo lucen de la misma manera.

Meghan Markle incluye esta silueta para su estilo contemporáneo, apostando por prendas con este diseño en tonos neutros y tejidos frescos

El cuello alto, o de tortuga, volvió a la escena de la industria textil, pero no solo como un recurso para el frío, sino como una declaración de estilo. Presente en pasarelas, looks street style y eventos de gala, este tipo de cuello se ha convertido en un protagonista clásico que puede estilizar, equilibrar o, si no se elige bien, jugar en contra. A continuación, descubra cómo estas fashionistas lo lucen y por qué es una gran opción cuando el frío toca a nuestra puerta.

Alina Guschmer: Dramatismo natural

Alina Guschmer luce este vestido de cuello alto con mangas largas y drapeados que demuestra que el cuello cubierto también puede ser sensual. Además, la fashionista eligió el tono verde vibrante que combina a la perfección del entorno de su evento y realza su tono de piel.

El bolso pequeño color café y las gafas son los detalles finales que permiten un equilibrio visual. Finalmente, el peinado liso y suelto hacia atrás despeja el rostro y permite que el cuello alto se convierta en un marco sutil de sus facciones. Un look que confirma que este diseño funciona a las perfección cuando se debe asistir a un evento formal pero no quiere pasar desapercibida.

Telas metálicas: cómo llevar el brillo de día y de noche en el 2026 Leer más

Uti Torres: Elegancia nocturna

Con un look sofisticado y moderno, Uti Torres apuesta por un cuello alto sin mangas de tela aterciopelada, que enmarca el rostro y estiliza el cuello con sutileza. La blusa se fusiona a la perfección con una falda del mismo material en tono verde oliva, creando una armonía monocromática elegante.

La creadora de contenido complementa su vestuario con un peinado lacio, con raya al medio y cabello hacia atrás, que ayuda a que el cuello destaque y se alargue visualmente la silueta. Una opción perfecta para lucir en eventos nocturnos con código de vestimenta formal.

Paola Argoti: Minimalismo urbano

En la combinación de la creadora de contenido de moda, Paola Argoti, el cuello alto se presenta en su versión más funcional y chic. Su suéter en tono gris se convierte en la base de su look casual para climas fríos, combinado con una chaqueta de cuero negra que aporta estructura y contraste.

El peinado recogido, los lentes de marco oscuro, la cartera color champagne y los aretes dorados grandes añaden carácter sin competir entre ellos. Sin duda, un ejemplo de cómo el cuello alto puede integrarse fácilmente en el armario diario.

Sara Granja: Combinación moderna



Sara Granja demuestra cómo el cuello alto funciona como pieza base para jugar con estampados y colores. La creadora de contenido luce una chaqueta café y botones oscuros junto a divertidos pantalones estampados animal print, logrando un balance entre sobriedad y audacia.

El peinado recogido, los lentes oscuros, la cartera verde y los botines de punta fina completan esta propuesta moderna, pensada para un estilo urbano con personalidad.

Diseño que atraviesa generaciones

El cuello alto no es una moda pasajera y la historia lo confirma. Íconos de estilo como la Princesa Diana lo convirtieron en parte de su uniforme elegante y moderno, usándolo tanto en looks casuales como en estilismos más formales, siempre con esa mezcla impecable de sofisticación y naturalidad.

Décadas después, Meghan Markle retomó esta silueta para su estilo contemporáneo, apostando por prendas con este diseño en tonos neutros y tejidos frescos (como el lino y algodón) que refuerzan su imagen minimalista. Y este 2026, Jennifer Lawrence lo lució en su primer gran evento del año: una charla en Nueva York donde eligió un look con cuello alto para promocionar su próxima película Die My Love.

Cómo usarlo

La diseñadora y asesora de imagen Mariana Burgos explica que este diseño de prendas, enmarcan el rostro y estilizan la parte superior del cuerpo. Estas son sus recomendaciones claves según la ocasión:

Oficina: Use un cuello alto en tonos neutros combinado con pantalón sastre o falda midi. Sumar un blazer ligero, funciona muy bien en espacios con aire acondicionado.

Salida con amigas: Opte por versiones sin mangas, combinadas con faldas o jeans rectos.

Reuniones informales: Elija los diseños de corte corto, sin doblez, rectos o con pequeñas aberturas laterales que aportan soltura.

Looks tipo cóctel o fiesta: Prefiera texturas metalizadas o con detalles de pedrería en tonos como moka mousse, plata, burdeos o azul petróleo.

Según el clima

La experta resalta que en climas húmedos y cálidos como el de Guayaquil, el cuello alto exige una elección estratégica de materiales y cortes. Lo ideal es priorizar tejidos transpirables y amigables con la piel, como el algodón, ya que no generan la sensación de peso y exceso de calor. Ya en climas fríos, existe mayor flexibilidad al poder usar diseños con telas más gruesas o dobleces que le ofrecen comodidad y estilo.

Según su tipo de cuello

Favorece especialmente a personas con cuello largo y rostros alargados, ya que aporta equilibrio visual y puede acortar sutilmente el cuello.

En cuellos cortos, lo ideal es optar por diseños altos de cortes suaves y sin muchos dobleces, ya que el volumen puede ensanchar visualmente la zona.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!