D4vd es acusado de asesinato en primer grado con agravantes por la muerte de una adolescente

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Celeste Rivas, de 14 años, fue reportada como desaparecida el 23 de abril de 2025 , luego de acudir a la vivienda del acusado en Hollywood Hills.



, luego de acudir a la vivienda del acusado en Hollywood Hills. Los restos de la menor fueron hallados el 8 de septiembre de 2025 dentro de un vehículo registrado a nombre de David Anthony Burke.



dentro de un vehículo registrado a nombre de David Anthony Burke. La investigación fue liderada por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles en conjunto con la fiscalía del condado.

El caso contra el músico David Anthony Burke, conocido artísticamente como d4vd, dio un giro decisivo tras la formalización de cargos por parte de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. Luego de su detención el pasado 16 de abril, las autoridades confirmaron en rueda de prensa la imputación por asesinato en primer grado con agravantes en relación con la muerte de Celeste Rivas, una adolescente de 14 años.

La comparecencia estuvo encabezada por el fiscal del distrito Nathan Hochman, acompañado por el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, así como fiscales y miembros de la división de homicidios. En este contexto, las autoridades confirmaron que los cargos presentados corresponden a la categoría más grave dentro del sistema penal estadounidense, incluyendo circunstancias agravantes que elevan significativamente la posible condena.

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Qué dijo la Fiscalía sobre los cargos

Durante la rueda de prensa, el fiscal Nathan Hochman anunció formalmente los cargos contra Burke, calificando el caso como "un asesinato brutal y atroz" cometido contra una menor de edad. La acusación principal es por asesinato en primer grado con circunstancias especiales, la categoría más severa que puede presentar la fiscalía.

Estas circunstancias agravantes incluyen tres elementos clave:

Acecho o premeditación (lying in wait ): según la acusación, la víctima acudió al domicilio del acusado por invitación y nunca volvió a ser vista.

): según la acusación, la víctima acudió al domicilio del acusado y nunca volvió a ser vista. Motivación económica : la fiscalía sostiene que el crimen habría sido cometido para proteger la carrera musical del acusado , que la víctima presuntamente ponía en riesgo.

: la fiscalía sostiene que el crimen habría sido cometido para , que la víctima presuntamente ponía en riesgo. Eliminación de testigo: se alega que la adolescente era testigo en una investigación relacionada con otros delitos imputados al acusado.

Declaración oficial de la fiscalía de Los Angeles, liderada por Nathan Hochman.Cortesía

Además del cargo principal, la acusación incluye otros delitos graves, como actos sexuales continuados con una menor de 14 años, actos lascivos (comportamientos o tocamientos de índole sexual) y la mutilación de restos humanos.

En ese contexto, el fiscal fue enfático al señalar la gravedad del proceso y sus posibles consecuencias judiciales: "Estos cargos incluyen los más graves que puede presentar una fiscalía: asesinato en primer grado con circunstancias especiales, lo que conlleva una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte", señaló.

También precisó que la decisión de solicitar la pena capital, es decir la máxima sanción que consiste en la ejecución del recluso, se tomará en una etapa posterior del proceso.

En cuanto a los hechos, la fiscalía indicó que el 23 de abril de 2025 la víctima acudió a la vivienda de Burke en Hollywood Hills y no se volvió a tener noticias de ella. Meses después, el 8 de septiembre, sus restos descritos como desmembrados y en estado de descomposición, fueron encontrados en bolsas dentro del maletero de un vehículo registrado a nombre del acusado.

Cómo procederá el caso

David Anthony Burke fue detenido el 16 de abril de 2026, lo que marcó el inicio del proceso judicial que derivó en la imputación actual.Expreso

La formalización de cargos marca el inicio de una nueva fase en el proceso judicial contra David Burke. A partir de este punto, el caso avanzará hacia audiencias preliminares en las que la fiscalía deberá presentar evidencia suficiente para sostener las acusaciones ante un tribunal.

Tal como explicó el fiscal, los cargos en sí mismos no constituyen prueba, sino una base legal que deberá ser respaldada mediante testimonios, documentos y otros elementos admitidos en juicio. El objetivo será demostrar ante un jurado, más allá de toda duda razonable, la veracidad de cada uno de los delitos imputados.

En caso de que el proceso avance a juicio y se obtenga una condena, las sanciones podrían ir desde cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta la pena de muerte, dependiendo de la decisión final de la fiscalía respecto a esta última.

Mientras tanto, la investigación, llevada a cabo de forma conjunta entre la fiscalía y la división de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles continúa consolidando el caso, en un proceso que ha generado atención internacional tanto por la gravedad de los hechos como por el perfil público del acusado.