Cámara de Industrias expresa su respaldo a GRANASA tras intervención

Además de respaldar a GRANASA, el gremio dice que el caso genera preocupación por la libertad de prensa y empresa en Ecuador

Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), la empresa editora de los diarios EXPRESO y Extra fue intervenida por la Superintendencia de Compañías desde el 18 de febrero de 2026.

La Cámara de Industrias y la Producción (CIP) emitió un comunicado este 25 de febrero de 2026 en el que expresó su respaldo a GRANASA, empresa editora de diario EXPRESO y Extra, luego de que la firma fue intervenida por la Superintendencia de Compañías. Para el gremio, la acción de la entidad del Gobierno de Daniel Noboa "genera preocupación respecto a la libertad de prensa, la libre empresa, la propiedad privada y la seguridad jurídica" en Ecuador.

Además de manifestar su apoyo, el gremio empresarial, presidido por María Paz Jervis, recordó que la libertad de expresión "es una garantía esencial del Estado de derecho y condición indispensable para la transparencia, la confianza institucional y la vigencia plena de la democracia".

En cuanto a la libertad empresarial y a la propiedad privada, la organización que reúne a 62 sectores productivos del país, resaltó que son "principios fundamentales para la inversión, el empleo y la estabilidad del país".

La Cámara se pronuncia después de distintos expertos alertaron sobre los alcances de la medida gubernamental que se ejecuta después de distintos intentos del régimen para incidir en los medios de comunicación que edita GRANASA.

Acción "interfiere" y crea inseguridad jurídica

Intervención a Granasa: decanos universitarios piden respetar libertad de prensa Leer más

Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, dijo el martes que los negocios en el país "deben operar, sin trabas por parte de superintendencias, del SRI, en general por todas las instituciones regulatorias, que están básicamente para regular o recaudar, no interferir en la operación ni en el patrimonio de los empresarios, porque eso solo crea inestabilidad jurídica y ahuyenta la inversión, en este y todos los gobiernos".

Además del sector productivo, organizaciones de defensa de la libertad de expresión y medios internacionales han elevado las alertas sobre la intervención en GRANASA continuamente y advierten el impacto en la libertad de prensa, la democracia y la independencia empresarial.

Las reacciones se intensifican después de que la Superintendencia intervino el pasado 18 de febrero a GRANASA. El abogado Eduardo Carmigniani, procurador judicial de Gráficos Nacionales (GRANASA), ha explicado a la opinión pública que la intervención estatal no doblegará la postura de independencia editorial ni el compromiso informativo del medio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!