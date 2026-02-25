Intervención a Granasa: decanos universitarios piden respetar libertad de prensa

Académicos de facultades de Leyes de Quito, Machala y Cuenca hablan sobre lo que ocurre con EXPRESO y EXTRA

Decanos de universidades de la Sierra y la Costa del Ecuador se han pronunciado a favor de la libertad de prensa, al referirse a la intervención de la Superintendencia de Compañías en Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), empresa editora de EXPRESO y EXTRA. A estas voces se suma la de un docente universitario, quien plantea que este último episodio debe revisarse como parte de una secuencia de actuaciones en contra de estos medios de comunicación.

RELACIONADAS Así fue la cobertura internacional sobre la intervención a GRANASA

Esteban Santos es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Relaciones de la Universidad Hemisferios, con sede en la capital. Para él, la intervención, que se concretó hace una semana, el miércoles 18 de febrero del 2026, va directamente en contra del principio de libertad de prensa y de expresión. “No difiere mucho de cuando el correísmo quiso callar al diario El Universo”, apunta Santos.

Desde la Universidad Técnica de Machala, José Correa Calderón, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, considera que se debe partir de un hecho: el derecho a la libertad de expresión está consagrado en la Constitución. En ese sentido, señala que tiene que ser respetado por los gobiernos y defendido por los ciudadanos.

“Por años se ha planteado que todo el aparato estatal no debe servir como un ente inquisidor cuando se quiere o se pretende callar voces que pueden resultar incómodas para el gobierno de turno”, analiza.

Intervención de GRANASA: crecen advertencias sobre democracia y libertad empresarial Leer más

Toda la ciudadanía debería defender el derecho a la libertad de prensa, dice el decano sobre caso GRANASA

Además, José Correa reflexiona en torno a que al ser un derecho de las personas, este debería ser defendido de forma colectiva. “Siempre es una invitación al colectivo ciudadano a defender sus derechos. En este caso, a opinar libremente, pero también a informar de forma veraz y sin presión. Hay una doble dimensión y, por tanto, existe una responsabilidad estatal para garantizarlos”.

Prefirieron no pronunciarse:

EXPRESO solicitó la opinión del decano de Leyes de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), Santiago Velásquez. Pero se excusó al señalar que no puede opinar de un tema técnico como una intervención, que debe hacerse con apego a la Constitución y a las leyes. Dijo que no conoce los elementos necesarios.

Tampoco Leonel Fuentes, decano de la Universidad de Guayaquil, estuvo disponible en esta ocasión, por tener causas contra la Superintendencia. Por su parte, la decana de la Universidad Central, Solimar Herrera Garcés, se disculpó porque no tiene suficiente información para opinar al respecto.

La intervención a GRANASA llega luego de una cadena de hechos: Santiago Machuca

Carmigniani en CNN: “Intentan tomarse los medios por la vía de la propiedad” Leer más

Santiago Machuca, profesor de la Universidad Central, sí conocía de la intervención que encaran EXPRESO y EXTRA. Para él, existen varios elementos a tomar en consideración, que permiten hablar de una posible represalia contra estos medios de comunicación.

El abogado Machuca identifica una cadena sucesiva de hechos, en sede administrativa y judicial, en los que se ha buscado atacar actuaciones del medio, a sus directivos y abogados. Han sido consecutivos y concluyen con una intervención a partir de órganos de control en situaciones no justificadas.

“El abogado del medio ha señalado que no existen causales económicas por las cuales la Superintendencia podría intervenir y realizar un proceso de seguimiento. No hay causales, es sospechoso y se ve una evidente mano del Estado”.

"Sería grave que se trate de actos intimidatorios" a la libertad de prensa en Ecuador

José Chalco Quezada, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Azuay, cree necesario partir de la percepción que tiene el periodismo nacional e internacional. “Consideran que se trata de un hostigamiento a los medios por su posición crítica a la gestión del Gobierno. Sería muy grave que se trate de actos intimidatorios”, argumenta.

El aparato estatal no debe servir como un ente inquisidor cuando se pretende callar voces que pueden resultar incómodas para el régimen. Hay derechos consagrados. José Correa C./ Decano U. Técnica de Machala

Chalco aclara que no conoce a cabalidad lo que dicen los jueces o la resolución desde la Superintendencia de Compañías sobre este caso.

Sin embargo, piensa que “estos mismos órganos de control deberían, dentro de sus competencias y debido proceso, desvanecer esas percepciones que hay en la sociedad, por el bien de los mismos gobernantes. De esa manera se demostraría que vivimos en democracia”.

Por tanto, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Azuay reitera que tendría que ser mayor el interés del mismo Estado de demostrar que esta intervención a GRANASA no es un atentado a la libertad de expresión.

El silencio de algunos académicos

Para el abogado Santiago Machuca, profesor de la Universidad Central, la comunidad académica ha perdido su capacidad de asombro y de reacción. “Han sido cómplices por su silencio. Incluso se han entregado premios o condecoraciones, emitidos por algunas universidades a servidores del régimen y al propio presidente de la República. Se vuelven mecanismos de complicidad ante actuaciones arbitrarias. Vemos que directivos, decanos y rectores se esconden para no opinar contra el régimen”.

(La intervención que enfrentan EXPRESO y EXTRA) No difiere mucho de cuando el correísmo quiso callar al diario El Universo. Va contra la libertad de expresión. Esteban Santos/ Decano UHE

El contexto para la prensa

Periodistas exiliados, compra millonaria de dos medios por un legislador suplente, cierre del programa ‘Los irreverentes’ son casos por revisar.

¿Quieres acceder a contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ