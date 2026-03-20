Toque de queda: Reimberg habla de golpe a una red que movía 800 millones

La Policía Nacional también realizó operaciones en Durán, Sur, Esteros y Portete, ubicados en Guayas

En la cuarta jornada del toque de queda, la Policía Nacional anunció la aprehensión de 16 personas en el marco de un operativo simultáneo en los distritos de Durán, Sur, Esteros y Portete. En paralelo, el ministro del Interior, John Reimberg, habló de una afectación importante a una estructura criminal que movía 800 millones de dólares.

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De acuerdo con la Policía Nacional, se ejecutaron 27 operativos. Además de los detenidos, se recuperaron nueve vehículos y 27 motocicletas. Las autoridades informaron que estos automotores presuntamente se utilizaban en actividades ilícitas o estaban reportados como robados.

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“Uno de los hallazgos más relevantes fue la localización y posterior destrucción de un inmueble que funcionaba como centro de cautiverio para víctimas de secuestro”, según la Policía. Además, informó que el lugar era utilizado para retener a personas mientras se exigían pagos a sus familiares.

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La entidad policial también aseguró que las intervenciones estuvieron dirigidas contra organizaciones como Los Tiguerones, Chone Killers y otras agrupaciones vinculadas a economías criminales, incluidas facciones identificadas como Mafia Glen, Freddy Kruger-CDP y una célula asociada a los Latin King.

El anuncio de Reimberg

Pasadas las 05:00 de este 20 de marzo de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que durante la madrugada se ejecutaron varios operativos y que “faltaron algo más de horas para poder operar”.

Según Reimberg, se concretaron golpes importantes, con detenciones y destrucción de infraestructura vinculada a organizaciones criminales.

“Hemos logrado desarticular una organización que la voy a presentar en unas horas que es responsable de movimientos mayores a los 800 millones de dólares vinculada a grupos delictivos, especialmente a Los Choneros”, mencionó el ministro de Estado.

Amanecemos con noticias importantes.



Buenos días pic.twitter.com/vXmfHKltKc — John Reimberg (@JohnReimberg) March 20, 2026

Según Reimberg, se trató de una afectación importante que “pensaron quedaría en la impunidad”. El ministro también se refirió al uso de una fachada para la comisión de delitos.

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