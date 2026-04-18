Asambleísta Luis Fernando Molina responde Cynthia Jacho: "No intente desviar la atención"

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Molina acusa a Jacho de presentar certificados académicos sin registro oficial ante el Ministerio del Trabajo.

El asambleísta de RC niega desprestigio y exige respuestas sobre la validez del expediente de la funcionaria.

Jacho defiende su legitimidad en la Comisión de Selección del Fiscal General y denuncia ataques políticos.

Luis Fernando Molina, legislador de la Revolución Ciudadana, desmintió un plan de desprestigio contra Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión de Selección del concurso para fiscal general, tras denunciar presuntas inconsistencias académicas en su expediente. La confrontación escala mientras el asambleísta exige transparencia sobre certificados de capacitación que, según el Ministerio del Trabajo, carecerían de validez legal.

El legislador de la RC responde a acusaciones de Cynthia Jacho

El asambleísta Luis Fernando Molina (RC) respondió formalmente a Cynthia Jacho, quien lo acusó de intentar "manchar su nombre". El legislador correísta sostuvo que sus acciones no responden a un "cálculo electoral", sino a un ejercicio de control político y fiscalización sobre el proceso de selección de la máxima autoridad de la Fiscalía.

Molina enfatizó que la funcionaria debe rendir cuentas sobre la inexistencia de los centros educativos donde supuestamente se capacitó. Según el legislador, el Ministerio del Trabajo certificó que dichas entidades no cuentan con registros oficiales, lo que viciaría su postulación para integrar la Comisión Ciudadana.

Cynthia Jacho fue una de las postulantes con menor puntaje en el proceso de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general.KARINA DEFÁS/EXPRESO

Jacho defiende su legitimidad en el concurso para fiscal

Por su parte, este 17 de abril de 2026, Cynthia Jacho defendió su perfil profesional. La presidenta de la Comisión de Selección calificó las denuncias como un ataque a la participación de los jóvenes de la sociedad civil y aseguró que su cargo es legítimo tras haber superado todas las etapas de impugnación y control previstas en la ley.

Puntos clave del conflicto: