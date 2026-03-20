Visa Bond de EE. UU.: la nueva lista de países con fianza obligatoria
EE. UU. exige fianza de hasta $ 15.000 a viajeros de 50 países para frenar la migración irregular
El Departamento de Estado de los Estados Unidos oficializó la ampliación de su política de ‘Visa Bond’, una medida que obliga a los viajeros de determinadas naciones a depositar una fianza reembolsable de entre 5.000 y 15.000 dólares como condición para ingresar al país. Este miércoles 18 de marzo, las autoridades confirmaron la inclusión de 12 nuevos estados a una lista que ya suma 50 territorios a nivel global.
Esta normativa, vigente desde 2025, apunta específicamente a quienes solicitan visados de turista o negocios (B-1/B-2). Según el Gobierno estadounidense, el objetivo central es fortalecer la seguridad fronteriza y desincentivar que los visitantes permanezcan de forma irregular tras la expiración de sus permisos de estancia.
Países recientemente incorporados a la política de fianza
- Camboya
- Etiopía
- Georgia
- Granada
- Lesoto
- Mauricio
- Mongolia
- Mozambique
- Nicaragua
- Papúa Nueva Guinea
- Seychelles
- Túnez
América Latina y el Caribe
Para facilitar la comprensión de las naciones bajo esta regulación, el listado se divide según su ubicación en el mapa:
- Antigua y Barbuda
- Cuba
- Dominica
- Venezuela
África
- Argelia
- Angola
- Benín
- Botsuana
- Burundi
- Cabo Verde
- República Centroafricana
- Costa de Marfil
- Yibuti
- Gabón
- Gambia
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Malawi
- Mauritania
- Namibia
- Nigeria
- Santo Tomé y Príncipe
- Senegal
- Tanzania
- Togo
- Uganda
- Zambia
- Zimbabue
Asia y Oceanía
- Bangladesh
- Bután
- Fiyi
- República Kirguisa
- Mongolia
- Nepal
- Tayikistán
- Tonga
- Turkmenistán
- Tuvalu
- Vanuatu
Protocolo de pago y advertencias
El proceso para el depósito no es automático. Los solicitantes deben gestionar el Formulario I-352 únicamente bajo instrucción directa de un oficial consular durante la entrevista. El pago se realiza de forma exclusiva a través del portal oficial Pay.gov, evitando cualquier plataforma externa.
Las autoridades migratorias fueron enfáticas: el pago de la fianza no garantiza la aprobación del visado. Asimismo, advirtieron que el Gobierno no se responsabilizará por transferencias en sitios web de terceros y que cualquier monto abonado sin autorización previa no será sujeto a reembolso.
¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!