Visa Bond de EE. UU.: la nueva lista de países con fianza obligatoria

EE. UU. exige fianza de hasta $ 15.000 a viajeros de 50 países para frenar la migración irregular

El Departamento de Estado de los Estados Unidos oficializó la ampliación de su política de ‘Visa Bond’, una medida que obliga a los viajeros de determinadas naciones a depositar una fianza reembolsable de entre 5.000 y 15.000 dólares como condición para ingresar al país. Este miércoles 18 de marzo, las autoridades confirmaron la inclusión de 12 nuevos estados a una lista que ya suma 50 territorios a nivel global.

Esta normativa, vigente desde 2025, apunta específicamente a quienes solicitan visados de turista o negocios (B-1/B-2). Según el Gobierno estadounidense, el objetivo central es fortalecer la seguridad fronteriza y desincentivar que los visitantes permanezcan de forma irregular tras la expiración de sus permisos de estancia.

Países recientemente incorporados a la política de fianza

Camboya

Etiopía

Georgia

Granada

Lesoto

Mauricio

Mongolia

Mozambique

Nicaragua

Papúa Nueva Guinea

Seychelles

Túnez

América Latina y el Caribe

Para facilitar la comprensión de las naciones bajo esta regulación, el listado se divide según su ubicación en el mapa:

Antigua y Barbuda

Cuba

Dominica

Venezuela

África

Argelia

Angola

Benín

Botsuana

Burundi

Cabo Verde

República Centroafricana

Costa de Marfil

Yibuti

Gabón

Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

Malawi

Mauritania

Namibia

Nigeria

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Tanzania

Togo

Uganda

Zambia

Zimbabue

Asia y Oceanía

Bangladesh

Bután

Fiyi

República Kirguisa

Mongolia

Nepal

Tayikistán

Tonga

Turkmenistán

Tuvalu

Vanuatu

Protocolo de pago y advertencias

El proceso para el depósito no es automático. Los solicitantes deben gestionar el Formulario I-352 únicamente bajo instrucción directa de un oficial consular durante la entrevista. El pago se realiza de forma exclusiva a través del portal oficial Pay.gov, evitando cualquier plataforma externa.

Las autoridades migratorias fueron enfáticas: el pago de la fianza no garantiza la aprobación del visado. Asimismo, advirtieron que el Gobierno no se responsabilizará por transferencias en sitios web de terceros y que cualquier monto abonado sin autorización previa no será sujeto a reembolso.

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