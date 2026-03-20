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Visa Bond
Referencial. La Visa Bond impone una fianza obligatoria a viajeros de ciertos países, según la nueva disposición estadounidense.Foto: Canva

Visa Bond de EE. UU.: la nueva lista de países con fianza obligatoria

EE. UU. exige fianza de hasta $ 15.000 a viajeros de 50 países para frenar la migración irregular

El Departamento de Estado de los Estados Unidos oficializó la ampliación de su política de ‘Visa Bond’, una medida que obliga a los viajeros de determinadas naciones a depositar una fianza reembolsable de entre 5.000 y 15.000 dólares como condición para ingresar al país. Este miércoles 18 de marzo, las autoridades confirmaron la inclusión de 12 nuevos estados a una lista que ya suma 50 territorios a nivel global.

Esta normativa, vigente desde 2025, apunta específicamente a quienes solicitan visados de turista o negocios (B-1/B-2). Según el Gobierno estadounidense, el objetivo central es fortalecer la seguridad fronteriza y desincentivar que los visitantes permanezcan de forma irregular tras la expiración de sus permisos de estancia.

RELACIONADAS

Países recientemente incorporados a la política de fianza

  • Camboya
  • Etiopía
  • Georgia
  • Granada
  • Lesoto
  • Mauricio
  • Mongolia
  • Mozambique
  • Nicaragua
  • Papúa Nueva Guinea
  • Seychelles
  • Túnez

América Latina y el Caribe

Para facilitar la comprensión de las naciones bajo esta regulación, el listado se divide según su ubicación en el mapa:

  • Antigua y Barbuda
  • Cuba
  • Dominica
  • Venezuela
RELACIONADAS

África

  • Argelia
  • Angola
  • Benín
  • Botsuana
  • Burundi
  • Cabo Verde
  • República Centroafricana
  • Costa de Marfil
  • Yibuti
  • Gabón 
  • Gambia 
  • Guinea 
  • Guinea-Bissau 
  • Malawi
  • Mauritania 
  • Namibia
  • Nigeria
  • Santo Tomé y Príncipe
  • Senegal
  • Tanzania
  • Togo 
  • Uganda 
  • Zambia
  •  Zimbabue
RELACIONADAS

Asia y Oceanía

  • Bangladesh
  • Bután
  • Fiyi
  • República Kirguisa
  • Mongolia
  • Nepal
  • Tayikistán
  • Tonga
  • Turkmenistán
  • Tuvalu 
  • Vanuatu

Protocolo de pago y advertencias

El proceso para el depósito no es automático. Los solicitantes deben gestionar el Formulario I-352 únicamente bajo instrucción directa de un oficial consular durante la entrevista. El pago se realiza de forma exclusiva a través del portal oficial Pay.gov, evitando cualquier plataforma externa.

Las autoridades migratorias fueron enfáticas: el pago de la fianza no garantiza la aprobación del visado. Asimismo, advirtieron que el Gobierno no se responsabilizará por transferencias en sitios web de terceros y que cualquier monto abonado sin autorización previa no será sujeto a reembolso.

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