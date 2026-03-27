EE. UU.: Firma de Donald Trump aparecerá en los billetes de un dólar

Donald Trump se convierte en el primer presidente en funciones en estampar su firma en los billetes de dólar

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una decisión sin precedentes en el Sistema monetario: la firma del presidente Donald Trump aparecerá en los nuevos billetes de circulación nacional. Esta medida, que busca resaltar la gestión económica de la actual administración, marca la primera vez en la historia que la rúbrica de un mandatario en funciones se incorpora al papel moneda. Según el informe oficial, los billetes de un dólar con esta modificación comenzarán a circular antes del próximo 4 de julio.

¿Qué se celebra el 4 de julio y por qué es tan importante? Leer más

Hito en el Semiquincentenario

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó la iniciativa señalando que no existe un reconocimiento más significativo para los logros del país y del mandatario que la emisión de moneda con su nombre. El funcionario subrayó que el lanzamiento coincide con el semiquincentenario (250 años) de la independencia estadounidense, otorgándole un carácter histórico a la divisa.

Sin embargo, la disposición no ha estado exenta de polémica. Sectores de la oposición demócrata han cuestionado la legalidad de la medida, bajo el argumento de que la normativa federal restringe la aparición de presidentes activos en el diseño de los billetes. El antecedente más cercano se remonta a 1926, cuando el rostro de Calvin Coolidge fue acuñado en una moneda de un dólar por el aniversario 150 de la nación.

RELACIONADAS Melania Trump presenta robot humanoide en cumbre tecnológica en la Casa Blanca

Oro de 24 quilates para la conmemoración

En paralelo, un comité federal de arte —integrado por miembros designados por el Ejecutivo— aprobó el pasado 19 de marzo el diseño de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates. La pieza muestra a Trump con los puños apoyados sobre un escritorio, imagen inspirada en un retrato oficial de 2025 que se exhibe en la Galería Nacional de Retratos de Washington.

Aunque la Casa de la Moneda ya cuenta con la autorización para iniciar la producción, todavía se mantienen en análisis los detalles técnicos sobre su denominación y dimensiones finales. El diseño incluye la palabra "LIBERTY" en la parte superior, las fechas 1776-2026 y el tradicional lema "IN GOD WE TRUST" flanqueado por trece estrellas, consolidando así los preparativos para el bicentenario y medio de Estados Unidos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!