Melania Trump presenta robot humanoide en cumbre tecnológica en la Casa Blanca

La Casa Blanca fue escenario de la presentación de un robot durante una cumbre internacional sobre IA y educación

El miércoles 25 de marzo de 2026, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ingresó a una sala de la Casa Blanca acompañada de un robot humanoide, en una escena que marcó el segundo día de la Cumbre de la Coalición Global “Fomentando el Futuro Juntos”.

La aparición formó parte de las actividades oficiales del encuentro, impulsado por la propia primera dama, que busca promover el uso seguro e innovador de tecnologías avanzadas para apoyar el desarrollo y aprendizaje de niños y adolescentes en distintos países.

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Un robot humanoide como protagonista de la cumbre

El robot, identificado como Figura 03 y fabricado en Estados Unidos, realizó una breve presentación ante delegaciones de 45 países y representantes de 28 organizaciones tecnológicas. Durante su intervención, el humanoide saludó al público y ejecutó movimientos básicos, generando sorpresa entre los asistentes.

Tras la demostración, Melania Trump tomó la palabra y destacó la importancia de la cooperación internacional en materia tecnológica. “Como personas, soñamos. Como líderes, progresamos. Como naciones, construiremos”, expresó ante los delegados. También hizo una referencia distendida al robot, al señalar que se trataba de su “primer invitado humanoide de fabricación estadounidense en la Casa Blanca”.

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🔴 Un robot humanoide con inteligencia artificial acompaña a la primera dama Melania Trump a una cumbre en la Casa Blanca, sobre cómo empoderar a los niños con tecnología educativa. pic.twitter.com/OnwojcWTW5 — Liliana Franco (@lilianaf523) March 25, 2026

Tecnología y educación, el eje de la iniciativa

La cumbre prevé el desarrollo de diversas herramientas tecnológicas orientadas al ámbito educativo y a la protección de los menores en entornos digitales. Entre ellas se incluyen sistemas de inteligencia artificial, programas de tutoría y capacitación docente, plataformas de contenido educativo, soluciones de seguridad en línea para jóvenes y modelos de IA enfocados en el aprendizaje de idiomas.

Estas iniciativas contarían con la participación de empresas tecnológicas dedicadas tanto al desarrollo de software como a la fabricación de hardware y dispositivos, en un esfuerzo coordinado para integrar estas herramientas en entornos escolares y educativos.

La presencia de la primera dama junto al robot humanoide reforzó el mensaje central de la cumbre: facilitar el acceso de los países a tecnologías emergentes y promover su uso responsable. La propuesta se vincula con la campaña “Be Best”, lanzada por Melania Trump en 2018, que prioriza el bienestar físico, emocional y digital de niños y adolescentes.

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