Chicho Trujillo revela que el cáncer regresó y retoma quimioterapias

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Tras la noticia, recibió mensajes de apoyo de varias figuras del medio.

Chicho es el nombre artístico de Érick, conocido por su participación en reality shows.

Además de su presencia en televisión, es periodista de profesión.

El exchico reality Chicho Trujillo reveló que el cáncer ha regresado, apenas meses después de haber celebrado el fin de su tratamiento.

A través de sus redes sociales, compartió un mensaje cargado de emoción y sinceridad:

“El 7 de noviembre toqué la campana. Ese día sentí que había ganado, que cerraba uno de los capítulos más duros de mi vida y que todo, por fin, quedaba atrás. Pero no fue así. El cáncer regresó”.

Reconoció que ponerlo en palabras “pesa”, sobre todo después de haber creído superada la enfermedad. Ahora, enfrenta nuevamente el proceso: “Quimioterapia otra vez. Y sí, da miedo. Y mucho. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la fe. Esto no me define. Esto no es el final”.

Mensajes de aliento

Tras hacer pública la noticia, las muestras de apoyo no tardaron en llegar. Figuras del medio como Fercho Gómez, Marián Sabaté, Joselyn Encalada y María Teresa Guerrero le enviaron mensajes de aliento. La deportista le escribió:

“Chicho, aquí nos apoyamos entre todos. Tienes todo el derecho a estar molesto y frustrado, pero sabes que no hay otra opción que seguir cruzando la ola. Que Dios te llene de valentía para enfrentar este nuevo desafío”.

Se sometió a cirugías y tratamientos

El año pasado, el también periodista fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3. Se sometió a cirugías y tratamientos, afrontando el proceso con actitud positiva.

“El 20 de agosto me dieron una noticia que cambió mi vida: me detectaron cáncer de colon en etapa 3. Ya pasé por mi primera cirugía y ahora me preparo para la siguiente etapa. Inicio las quimioterapias”, contó entonces, incluso relatando la decisión de cortarse el cabello como un acto de fortaleza.

Su nombre real es Érick, aunque en el mundo del espectáculo es conocido como Chicho.