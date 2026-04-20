Paola Andrade de creadora de contenido a futura esposa

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

El cantante Danilo Rosero dio el gran paso y le pidió matrimonio a su novia, Paola Andrade, con quien mantiene una relación desde 2021.

La pedida no fue en cualquier momento. La pareja viajó a Cusco, Perú, y fue en el místico Templo del Sol donde todo ocurrió. Paola relató que subió con papel y pluma para hacer su ritual en lo que considera un lugar cargado de energía y espiritualidad… sin imaginar la sorpresa que estaba por vivir.

En medio de un paseo y mientras se tomaban fotos, Danilo sacó el anillo y lanzó la gran pregunta. La reacción fue inmediata: emoción, incredulidad y felicidad total. “Este ha sido el sí más fácil de mi vida, no me lo esperaba… sigo en shock”, confesó.

Al inicio, incluso pensó que se trataba de una broma.

Los huevos fritos los felicitan

Danilo, quien forma parte del programa digital Huevos Fritos junto a Andrés Pelaccini, Xavier Pimentel y Diego Spotorno, atraviesa uno de sus momentos más especiales, tanto en lo personal como en lo profesional.

La noticia desató reacciones inmediatas entre sus amigos. Diego Spotorno, de En Contacto, no ocultó su emoción por el próximo matrimonio de su amigo, quien además es productor y propietario de Armonía TV.