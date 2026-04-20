CNE aprueba un fondo de promoción electoral de más de $13 millones para las seccionales

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber CNE aprobó el 20 de abril fondo electoral de 13,4 millones de dólares para seccionales del 29 de noviembre.

Financiará publicidad de candidatos en prensa, radio, TV y digital durante la campaña del 12 al 26 de noviembre.

CNE negó registro a cuatro movimientos y aprobó a uno de Balzar.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 20 de abril de 2026 el informe técnico de la proyección del fondo de promoción electoral para las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre, el cual alcanzará los 13,425.631 de dólares.

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El presupuesto aprobado servirá para financiar la publicidad en prensa, radio, televisión, vallas y plataformas digitales que decidan contratar los candidatos para promocionar sus propuestas durante la campaña para las elecciones de alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Previo a la aprobación del informe, Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Elena Nájera y José Merino conocieron el porcentaje previsto para la proyección del fondo de cada una de las dignidades que se elegirán en las seccionales.

La propuesta fue aprobada por unanimidad y se dispuso que la resolución sea notificada al Ministerio de Finanzas, así como a las coordinaciones de Planificación y Administrativa y Financiera del CNE.

¿Cuándo se realizará la campaña?

De esta forma, el organismo estableció los recursos que recibirán los partidos y movimientos inscritos en el registro de organizaciones políticas para que realicen la campaña electoral que se desarrollará desde el 12 al 26 de noviembre.

En la sesión de este lunes, el Pleno también conoció los informes técnicos en donde se recomendó negar la inscripción de cuatro movimientos: Reconstruye, de Azuay; Desarrollo Platense, de Loja; y Comunidad Política Ecuatoriana Activa y Más Equidad Transparencia, de Los Ríos.

La negativa se adoptó porque las agrupaciones incumplieron los requisitos de registro de organizaciones políticas. Por ello, se dispuso que la Coordinación Informática del CNE excluya a las personas que figuran como adherentes de esos movimientos y que se notifique a los representantes.

Además, se aprobó la inscripción del movimiento político Frente Independiente Balzareño, del catón Balzar, y se ordenó que la Dirección provincial del CNE de Guayas registre a la organización política.

El Consejo continúa con la calificación de las organizaciones políticas, en medio de fuertes cuestionamientos por la suspensión de la Revolución Ciudadana (RC) tras una resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la investigación del caso Caja Chica y por el trámite para la cancelación de Unidad Popular y Construye.