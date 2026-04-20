La Prefectura y su terna para la Viceprefectura
Viceprefecto de Guayas: cuándo será la votación, quiénes votan y escenarios sin mayoría
Consejo Provincial del Guayas sesionará esta semana para elegir al nuevo viceprefecto de una terna enviada por la prefecta
La definición de la nueva Viceprefectura del Guayas ya tiene fecha. La Prefectura anunció que este miércoles 22 de abril de 2026, a las 10:00, se realizará una sesión extraordinaria del Consejo Provincial en la que se elegirá a la autoridad que ocupará el cargo.
El proceso ocurre en medio de un escenario político inusual: las renuncias de la prefecta Marcela Aguiñaga y del viceprefecto Carlos Serrano, que obligan a activar un mecanismo interno de sucesión previsto en la normativa.
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La Prefectura del Guayas informa a la ciudadanía que este miércoles 22 de abril, a las 10h00, se llevará a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Provincial del Guayas, en la cual se procederá a la elección de la Viceprefectura de la provincia.— Prefectura del Guayas (@PrefGuayas) April 20, 2026
Este proceso se desarrollará en… pic.twitter.com/7YLeJn79Xc
La terna: quiénes compiten por la Viceprefectura
Para esta elección, la Prefectura informó que la terna está integrada por:
- Carlos Encalada Villacís
- Otton Lara Pincay
- Gustavo Heinert Musello
De estos tres nombres saldrá el nuevo viceprefecto, en una votación interna del Consejo Provincial.
Quiénes votan y cómo se decide
El Consejo Provincial del Guayas es el órgano encargado de tomar la decisión. Está conformado por:
- Los alcaldes de los cantones de la provincia
- Representantes de las juntas parroquiales rurales
Cada uno de estos miembros tiene voz y voto en la sesión.
La elección se realiza mediante votación interna. El candidato que obtenga la mayoría será designado como viceprefecto.
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¿Qué pasa si no hay mayoría?
Aquí aparece uno de los puntos más sensibles del proceso. Aunque la normativa permite la designación interna cuando falta menos de un año para terminar el período —como ocurre actualmente—, no detalla ampliamente escenarios de bloqueo político.
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En la práctica, pueden darse tres escenarios:
- 1. Mayoría clara
Uno de los candidatos logra los votos necesarios y es designado sin conflicto. Este es el escenario más estable y el que busca la Prefectura al hablar de “institucionalidad y transparencia”.
- 2. Votación fragmentada
Si los votos se dividen entre los tres candidatos, podrían requerirse nuevas rondas de votación hasta alcanzar un consenso.
- 3. Bloqueo político
En caso de que no se logre acuerdo, el proceso podría estancarse, prolongando la incertidumbre sobre quién asumirá funciones clave en la transición.
¿Por qué es clave esta elección?
Marcela Aguiñaga anunció que dejará el cargo el 14 de mayo de 2026. Y con la renuncia previa de Carlos Serrano, no hay una línea directa de sucesión automática.
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En ese contexto, el viceprefecto que se elija ahora será determinante en la transición de poder dentro de la Prefectura.
Según el marco legal, cuando falta un año o menos para finalizar el período, no se convoca a elecciones populares, sino que el propio Consejo Provincial designa a las autoridades.
El siguiente paso tras la votación
Si el proceso se resuelve este 22 de abril:
- Se designa al nuevo viceprefecto.
- El 14 de mayo, cuando se haga efectiva la renuncia de Aguiñaga, se concreta la transición.
- La nueva autoridad deberá garantizar la continuidad administrativa hasta el cierre del período.