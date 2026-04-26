Extradición de Nain Massuh queda sin efecto: Corte Nacional archiva el proceso

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Corte Nacional archivó en abril de 2026 la extradición de Nain Massuh en Colombia por refugio.





La alerta roja de Interpol sigue activa; puede reactivarse extradición si Massuh sale de Colombia.





Massuh sigue procesado en Ecuador por el caso Encuentro; refugio en Colombia frena extradición.





La Corte Nacional de Justicia resolvió archivar el proceso de extradición de Gabriel Nain Massuh Villarruel, conocido como 'El Turco', solicitado por Ecuador en el marco del caso Encuentro.

Te invitamos a leer | Análisis del estatus de refugiado de Nain Massuh en Colombia y sus implicaciones

La decisión se adoptó luego de que el Estado colombiano le otorgara la condición de refugiado, lo que impide su entrega mientras ese estatus se mantenga vigente.

Corte Nacional cierra trámite de extradición desde Colombia

La resolución fue emitida mediante una providencia firmada el 16 de abril de 2026 por el presidente encargado de la Corte Nacional. En el documento se dejó sin efecto el pedido de extradición y se ordenó el archivo definitivo del expediente judicial relacionado con este trámite internacional.

Desde el alto tribunal se precisó que la decisión responde exclusivamente a las limitaciones legales derivadas del estatus de refugio concedido en Colombia, por lo que Ecuador no puede insistir en la entrega del procesado mientras se mantenga dicha protección.

Notificación roja de Interpol sigue activa

Aunque el pedido de extradición fue archivado en relación con Colombia, la justicia ecuatoriana aclaró que la notificación roja de Interpol contra Nain Massuh continúa plenamente vigente.

Te puede interesar | ¿Quién es Nain Massuh, alias 'El Turco', capturado en Bogotá?

Esto significa que, si el procesado es ubicado en un tercer país donde no cuente con protección internacional, el juez a cargo del caso podría reactivar de inmediato el trámite de extradición conforme a los tratados internacionales.

Este punto fue destacado expresamente en la resolución, con el fin de dejar claro que la medida no implica el fin de la persecución judicial a nivel internacional.

El refugio otorgado por Colombia y la revocatoria de la extradición

El archivo del proceso se sustenta en las decisiones adoptadas por el Gobierno colombiano en 2025.

En ese año, una comisión especializada reconoció a Massuh como refugiado, aplicando el principio de no devolución, que impide a los Estados entregar a una persona a un país donde podría alegarse riesgo a su integridad.

Posteriormente, la Presidencia de Colombia dejó sin efecto la autorización que había concedido previamente para su extradición a Ecuador. Como consecuencia, la Fiscalía colombiana anuló la orden de captura con fines de extradición y las autoridades penitenciarias dispusieron su liberación.

Nain Massuh sigue procesado en el caso Encuentro

En Ecuador, Gabriel Nain Massuh continúa vinculado penalmente al caso Encuentro, una investigación por presunta delincuencia organizada relacionada con el sector eléctrico.

Sigue leyendo | Nain Massuh Villarruel, alias El Turco, es detenido en Colombia

La Fiscalía sostiene que habría participado en una estructura dedicada a gestionar negocios irregulares dentro de empresas públicas, en coordinación con exfuncionarios del Estado.

Entre los elementos del proceso constan registros audiovisuales incautados en su vivienda, así como referencias a su nombre dentro de otras investigaciones de alto perfil, como el caso Metástasis, lo que ha mantenido su situación jurídica bajo revisión permanente.

Archivo administrativo no significa cierre del proceso penal

El archivo del trámite de extradición no implica que el caso penal contra Nain Massuh haya concluido en Ecuador. La investigación sigue abierta y las órdenes judiciales continúan vigentes dentro de los límites que permite el derecho internacional.

Mientras conserve el estatus de refugiado en Colombia, su extradición desde ese país queda legalmente bloqueada. Sin embargo, la justicia ecuatoriana mantiene activas las vías legales para solicitar su captura y eventual entrega si las condiciones jurídicas cambian.