Ecuador deporta a ciudadano colombiano requerido por delito sexual: esto se sabe

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador deportó en 2026 a colombiano requerido en Bogotá por delito sexual contra menor.





Migración y Policía ejecutaron la deportación en el paso fronterizo de Rumichaca.





Ministerio del Interior expulsó al ciudadano por riesgo a la seguridad pública.





Las autoridades ecuatorianas deportaron a un ciudadano colombiano que era requerido judicialmente en su país por el delito de actos sexuales contra una menor de edad, informó el sábado 25 de abril el Ministerio del Interior.

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Según la información oficial, la deportación fue ejecutada por la Subsecretaría de Migración, a través de la Unidad de Control Migratorio de Rumichaca, en coordinación con la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional.

El ciudadano fue identificado como Geremy y su expulsión se realizó conforme a los protocolos de control migratorio y cooperación interinstitucional.

Autoridades lo consideraron una amenaza a la seguridad pública

El Ministerio del Interior indicó que el ciudadano colombiano fue considerado una amenaza para la seguridad pública y el orden del Estado, motivo por el cual se adoptó la medida de deportación.

Esta valoración se sustentó en los antecedentes judiciales que registraba el extranjero y en la orden de captura vigente emitida por las autoridades de su país.

Orden de captura vigente en Colombia

De acuerdo con la cartera de Estado, el ciudadano era requerido en Colombia por una orden de detención emitida el 15 de mayo de 2025 por el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá.

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El proceso judicial corresponde al delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado, causa por la cual las autoridades ecuatorianas procedieron a su deportación para que responda ante la justicia colombiana.