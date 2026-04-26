Pabel Muñoz asegura que ha mejorado la seguridad del Centro de Quito, ¿qué argumenta?

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

La Alcaldía de Pabel Muñoz busca posicionar avances en seguridad en el Centro Histórico de Quito, con indicadores que —según el Municipio— reflejan una mejora en la percepción ciudadana y un incremento de hasta el 40 % en las ventas. Pero persisten pedidos de ciudadanos que creen que estas acciones no se extienden a otros sectores de la ciudad.

El alcalde atribuye estos resultados a la Estrategia Capital, un plan que incluye la instalación de Puestos de Mando Operativos (PMO), concebidos como equipos interinstitucionales para coordinar acciones en territorio.

“Conversen con el Buró del Centro Histórico, con Vuelta al Centro, con los vecinos: la presencia del aparato municipal ha mejorado significativamente”, sostuvo el alcalde Muñoz, en una intervención difundida en sus redes sociales.

Lo que se dice sobre participación de Eduardo Solano

En los canales digitales de la Secretaría de Seguridad también se difundió un video en el que Eduardo Solano (2018-2022) destaca la iniciativa municipal.

El exfuncionario afirmó que acompaña al Municipio en la construcción de una estrategia de seguridad con actores multisectoriales y subrayó que los gobiernos locales deben asumir un rol protagónico en la respuesta a las comunidades.

Esto dice el alcalde sobre operativos e inversión

En otra publicación, el alcalde señaló que el Municipio ha destinado entre 11 y 14 millones de dólares a la Policía, una cifra que —según dijo— supera lo recaudado por la tasa de seguridad, estimada en unos 10 millones anuales.

Muñoz también explicó que, en coordinación con la Policía y las Fuerzas Armadas, se ejecutan operativos Camex (Control de Armas, Municiones y Explosivos), orientados a detectar armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización, especialmente en el transporte público. Además, indicó que varias Unidades de Policía Comunitaria (UPC) han sido recuperadas.

No obstante, en redes sociales, entre otros espacios, algunos ciudadanos cuestionan el alcance de estas acciones. Señalan que los operativos se concentran en el Centro Histórico y reclaman mayor presencia en el norte, sur y los valles de Quito.

Otros usuarios también apuntan a necesidades específicas en zonas turísticas, como las gradas hacia El Panecillo, donde piden reforzar la presencia de agentes metropolitanos y mantener el espacio en mejores condiciones. “Eso ayudaría a los pocos turistas que hay en Quito”, comentó un ciudadano, quien sugirió controles durante al menos seis horas al día.

El Municipio ha dicho que se ampliaron los PMO a otras zonas de la ciudad y también ha hablado de que pueden actuar dentro de sus competencias, ya que existen otros casos que deben ser atendidos por la Policía Nacional. Robos con armas se registran en locales de la ciudad: