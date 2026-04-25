Bar clandestino en Quito: operaba oculto en un local de comida rápida

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Un bar clandestino que operaba en el segundo piso de un local de comida rápida fue clausurado en el sector de la Universidad Central, en el norte de Quito. El establecimiento funcionaba de forma oculta, con accesos restringidos y conexiones internas que dificultaban su detección.

Para ingresar, los clientes atravesaban el área de cocina del restaurante y subían por una estrecha escalera hasta el segundo nivel. El espacio mantenía una conexión directa con un hotel ubicado en el mismo predio, lo que evidenciaba una operación articulada entre varias actividades comerciales.

Así se logró acceder al bar

Durante la intervención, las autoridades encontraron a cerca de 200 personas en el interior, entre estudiantes, adultos y trabajadores del lugar.

“Se trataba de un bar clandestino que operaba tras la fachada de un local de comida rápida y en un inmueble donde también funciona un hotel”, explicó Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

El operativo se ejecutó con apoyo de la Policía Nacional, luego de un intento previo de inspección en el que el personal del establecimiento impidió el acceso al segundo piso, tanto desde el restaurante como desde el hotel.

Las razones de la falta

En esta ocasión, pese a la resistencia, las obstrucciones y la actitud hostil del personal, los equipos lograron ingresar y constatar que el espacio había sido acondicionado como bar y discoteca sin contar con los permisos correspondientes.

El responsable del establecimiento se expone a una sanción económica que oscila entre nueve y 15 salarios básicos unificados, es decir, más de 7.000 dólares.

Otras clausuras

Según datos del Municipio, en lo que va de 2026 se han clausurado al menos 30 bares en Quito por funcionamiento clandestino, falta de permisos, incumplimientos de normas de seguridad y venta de licor sin registro sanitario. Estas intervenciones buscan reducir riesgos y reforzar el control en zonas de alta concurrencia.