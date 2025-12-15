Análisis del estatus de refugiado de Nain Massuh en Colombia y sus implicaciones

El reconocimiento del estatus de refugiado de Nain Massuh en Colombia ha tenido efectos directos sobre el proceso de extradición solicitado por Ecuador, donde es requerido en investigaciones penales de alto perfil.

La condición migratoria concedida por las autoridades colombianas derivó en la cancelación de la orden de captura con fines de extradición y en su posterior liberación, mientras se mantienen abiertos los trámites administrativos y judiciales correspondientes.

Massuh fue detenido en Bogotá en enero de 2025 tras una notificación internacional, en el marco de un pedido de extradición formulado por la justicia ecuatoriana. Sin embargo, la Fiscalía General de Colombia dispuso dejar sin efecto la orden de aprehensión al considerar que el investigado cuenta con protección internacional como refugiado, lo que activa el principio de no devolución, previsto en convenios internacionales suscritos por ese país.

Captura de pantalla de grabación realizada en la casa de Nain Massuh. Crédito: Fiscalía

¿Habría una exoneración de responsabilidades penales?

"El estatus de refugiado no implica una exoneración automática de responsabilidades penales, pero sí obliga al Estado que lo concede a evaluar con mayor rigor las solicitudes de extradición, especialmente cuando el requerido alega riesgos para su integridad, persecución o vulneración de derechos fundamentales en el país solicitante", explica el penalista José Cueva. En este contexto, las autoridades colombianas deberán determinar si se mantienen las condiciones que dieron lugar a la protección o si existen elementos para revisarla.

Desde Ecuador, el caso ha generado preocupación por el impacto que esta decisión puede tener en el avance de las investigaciones, al dificultar la comparecencia del procesado ante los tribunales. No obstante, fuentes jurídicas señalan que el proceso penal puede continuar mediante mecanismos de cooperación judicial internacional, como asistencia penal recíproca, solicitudes de información o diligencias a distancia.

En el plano diplomático, el caso introduce un nuevo punto de tensión en la cooperación judicial entre ambos países, aunque expertos subrayan que Colombia actúa dentro del marco de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección a refugiados.

Por ahora, Massuh permanece en libertad en territorio colombiano, mientras las autoridades evalúan los pasos a seguir tanto en el ámbito judicial como administrativo. El desenlace del caso dependerá de eventuales decisiones sobre la vigencia de su estatus de refugiado y de la estrategia legal que adopten las instituciones ecuatorianas para sostener sus requerimientos ante instancias internacionales.

