Armada incauta más de 3 toneladas de droga en altamar: golpe supera los $78 millones

El alcaloide tenía como destino Norteamérica. Los aprehendidos son oriundos de Manabí y Santa Elena

Tres aprehendidos fueron localizados a bordo de una embarcación que no tenía nombre visible.

Un nuevo golpe al narcotráfico fue asestado por la Armada del Ecuador, que a través de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos informó la incautación de 3,12 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización durante un operativo ejecutado en altamar, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos.

RELACIONADAS Operativo Pandora III en Guayaquil dejó detenidos y droga incautada

Según un vocero de las Fuerzas Armadas, los tres aprehendidos fueron localizados a bordo de una embarcación que no tenía nombre visible. No obstante, portaban documentación que permitió confirmar su nacionalidad ecuatoriana.

Las autoridades confirmaron que dos de los detenidos son oriundos de la provincia de Manabí y el tercero del cantón Salinas, en la provincia de Santa Elena. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el destino del alcaloide era Norteamérica.

El cargamento estaría valorado en aproximadamente 78 millones de dólares en el mercado estadounidense y en 109 millones en el europeo. Alejandro Giler

Un millonario cargamento

Según las autoridades el cargamento estaría valorado en aproximadamente 78 millones de dólares en el mercado estadounidense y en 109 millones en el europeo, lo que representa un fuerte impacto económico para las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes. Además, las autoridades investigan a qué grupo delictivo podría pertenecer el alcaloide incautado.

Incautan 900 kilos de droga en contenedor de Ecuador en puerto de Panamá Leer más

El arribo de parte del alcaloide y de los aprehendidos se produjo la tarde de este lunes 23 de febrero en el puerto de Manta. El comandante policial de operaciones del distrito Manta, Cristian Sarmiento, informó que, a través de la unidad antinarcóticos, se recibieron 200 kilos de sustancias ilícitas que, tras la prueba de campo, dieron positivo para clorhidrato de cocaína.

Por su parte, el fiscal de Espacios Acuáticos, Alfonso Vélez, indicó que los tres aprehendidos serán investigados por el delito de tráfico de sustancias ilícitas en alta escala.

RELACIONADAS Policía incauta 22 sacos de cemento con cocaína durante operativo en Guayaquil

Las autoridades también informaron que el resto de la droga incautada quedó en manos de la autoridad marítima estadounidense para su respectiva destrucción, en el marco de los protocolos de cooperación internacional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!