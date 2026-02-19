Incautan 900 kilos de droga en contenedor de Ecuador en puerto de Panamá

Cargamento de droga oculto en contenedor ecuatoriano fue interceptado en el Pacífico panameño antes de llegar a EE. UU.

Referencial. Autoridades incautaron 900 kilos de droga en un contenedor procedente de Ecuador, durante un operativo en el puerto de Panamá

En un operativo conjunto entre el Ministerio Público de Panamá y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), las autoridades lograron interceptar un cargamento de 936 paquetes de presunta droga. El hallazgo se produjo tras un allanamiento en el Puerto de Balboa, ubicado estratégicamente en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, dentro de un contenedor que era transportado por un buque con bandera de Malta, procedente de Ecuador.

El Canal de Panamá como punto crítico del tráfico global

La ubicación del puerto panameño lo convierte en un objetivo codiciado por las estructuras del crimen organizado. Al funcionar como un hub logístico global, el alto volumen de comercio legal facilita que las redes de narcotráfico camuflen sustancias ilícitas entre millones de contenedores. Esta conexión clave entre los océanos Atlántico y Pacífico es aprovechada por las mafias para realizar envíos hacia mercados de alto consumo en Europa y Estados Unidos, utilizando la técnica de "contaminación de carga" para evadir los controles de seguridad.

Ruta estratégica hacia el mercado norteamericano

Según los reportes preliminares, el cargamento tenía como destino final los Estados Unidos. Aunque las autoridades no han precisado el tipo de sustancia ni su valor en el mercado negro, confirmaron que los 936 paquetes rectangulares guardan relación con estructuras operativas en territorio ecuatoriano.

Panamá continúa consolidándose como una zona de tránsito crítica para el alcaloide producido en Sudamérica. Gran parte de estas incautaciones se ejecutan en las terminales portuarias, donde la inspección de grandes embarcaciones se ha vuelto el frente de batalla principal contra el tráfico internacional de estupefacientes.

