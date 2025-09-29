Expreso
Policías inspeccionan encomiendas en el terminal terrestre de Loja durante operativo de incautación de explosivos.
Policías inspeccionan encomiendas en el terminal terrestre de Loja durante operativo de incautación de explosivos.Freddy Inga

Incautan dinamita y explosivos en encomiendas del terminal terrestre de Loja

El hallazgo de cuatro bultos con 1.500 tacos de dinamita, cordones detonantes y cápsulas no eléctricas conmocionó a la ciudad

  • Freddy Inga

Un operativo rutinario terminó destapando un cargamento de terror en el terminal terrestre de Loja. Según informó José Cóndor, jefe del Comando de Policía de Loja, agentes de la Unidad de Delitos Aduaneros realizaron una inspección en el área de encomiendas de la Cooperativa San Cristóbal, donde descubrieron cuatro bultos negros que levantaron sospechas.

Dinamita, cordones detonantes y cápsulas no eléctricas incautados

Al abrirlos, los uniformados se encontraron con un arsenal listo para detonar: 1.500 tacos de dinamita Munlor 3000 encartuchada, 1.000 cápsulas no eléctricas y cuatro rollos de cordón detonante. Estos elementos, aseguró Cóndor, constituyen componentes para fabricar potentes cargas explosivas.

Cargas de dinamita y cordones detonantes hallados en encomiendas del terminal terrestre de Loja.
Cargas de dinamita y cordones detonantes hallados en encomiendas del terminal terrestre de Loja.Freddy Inga

Destino de los explosivos: la ciudad de Ibarra

El destino final de la encomienda era la ciudad de Ibarra. Las primeras investigaciones revelan que los artefactos habrían ingresado desde el vecino país del Perú y, según las hipótesis de los investigadores, podrían estar vinculados a actividades ilícitas como la minería ilegal y la extorsión.

“La Policía Nacional ya ha coordinado con Fiscalía para llevar a cabo los trámites pertinentes y establecer quiénes son los responsables de enviar este material peligroso”, señaló el jefe policial.

El hallazgo ha despertado gran preocupación en Loja, pues deja al descubierto cómo las redes criminales utilizan servicios de encomiendas para transportar explosivos con fines ilícitos. Ahora, las autoridades mantienen abiertas varias líneas investigativas para determinar el origen, la ruta y el verdadero propósito de este cargamento que pudo haber detonado una tragedia en cualquier parte del país.

