FF. AA. destruye campamento y maquinaria para minería ilegal en Loja

El Ejército se incautó maquinaria, vehículos y documentos cerca del río Puyango, en Loja

El campamento ilegal fue localizado y destruido por las Fuerzas Armadas y la Policía en Puyango, Loja.

El Ejército informó este 22 de septiembre de 2025 que destruyó un campamento con capacidad para 10 personas, que estaba ubicado en el cantón Puyango, provincia de Loja, en donde se realizaba minería ilegal.

Junto a las instalaciones, los uniformados decomisaron una excavadora, una clasificadora, un generador de luz, dos cisternas de combustible, mangueras, entre otros equipos.

Las FF.AA. señalaron que localizaron al campamento cerca del río Puyango, durante un operativo que efectuaron junto a la Policía Nacional, el cual se inició con información de Inteligencia Militar. Luego de la intervención, también hallaron dos celulares y ocho documentos personales de quienes habrían utilizado la instalación irregular.

Además, los militares incautaron dos autos y una moto. Los vehículos, la maquinaria y demás evidencias fueron entregadas a la Policía y autoridades para los procesos judiciales del caso.

