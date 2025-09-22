Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

El campamento ilegal fue localizado y destruido por las Fuerzas Armadas y la Policía en Puyango, Loja.
El campamento ilegal fue localizado y destruido por las Fuerzas Armadas y la Policía en Puyango, Loja.Foto: Cortesía X Ejército Ecuatoriano

FF. AA. destruye campamento y maquinaria para minería ilegal en Loja

El Ejército se incautó maquinaria, vehículos y documentos cerca del río Puyango, en Loja

El Ejército informó este 22 de septiembre de 2025 que destruyó un campamento con capacidad para 10 personas, que estaba ubicado en el cantón Puyango, provincia de Loja, en donde se realizaba minería ilegal.

RELACIONADAS

Junto a las instalaciones, los uniformados decomisaron una excavadora, una clasificadora, un generador de luz, dos cisternas de combustible, mangueras, entre otros equipos.

Las FF.AA. señalaron que localizaron al campamento cerca del río Puyango, durante un operativo que efectuaron junto a la Policía Nacional, el cual se inició con información de Inteligencia Militar. Luego de la intervención, también hallaron dos celulares y ocho documentos personales de quienes habrían utilizado la instalación irregular.

Además, los militares incautaron dos autos y una moto. Los vehículos, la maquinaria y demás evidencias fueron entregadas a la Policía y autoridades para los procesos judiciales del caso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. FF. AA. destruye campamento y maquinaria para minería ilegal en Loja

  2. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 23 de septiembre de 2025

  3. Miguel Ángel Loor responde críticas sobre apuestas tras muerte de Jonathan González

  4. Aeropuerto de Quito reabre operaciones, tras suspensión por tormentas eléctricas

  5. Otavalo e Imbabura: 24 detenidos y dos heridos durante el paro nacional en Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  3. Diego Londoño fue visto en Perú: la historia detrás del TikTok viral de Amy Solano

  4. Balón de Oro 2025: Hora y canal dónde ver EN VIVO hoy la gala de premiación

  5. Paro Nacional: minuto a minuto de la protesta en Ecuador, jornada 22 de septiembre

Te recomendamos