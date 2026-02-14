Operativo Pandora III en Guayaquil dejó detenidos y droga incautada

La Policía Nacional del Ecuador ejecutó la tarde del viernes 13 de febrero de 2026 el operativo denominado “Pandora III” en el circuito 9 de Octubre, en Guayaquil. La intervención dejó una persona aprehendida, otra detenida y el decomiso de 85 fundas plásticas con presunta cocaína y marihuana. Además, se clausuraron varios establecimientos de hospedaje y centros de diversión nocturna.

El procedimiento se desarrolló desde las 17:00, en el marco de la Estrategia Operacional 3D. Según la institución, el despliegue respondió a información ciudadana recibida mediante un código QR institucional. Esa herramienta permitió recopilar y analizar datos en tiempo real para focalizar problemáticas específicas en el sector intervenido.

En el operativo participaron los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia, junto con unidades tácticas como el GIR y el GOE. También se utilizaron drones para reforzar la vigilancia aérea durante los controles. Las acciones estuvieron orientadas a afectar estructuras delictivas que operaban en esta zona comercial y nocturna de la ciudad.

Operativo Pandora III en Guayaquil: intervención en 9 de Octubre

El operativo fue liderado por el GraD. Henry Tapia, Director General de Seguridad Ciudadana y Orden Público. También estuvo presente el GraD. Walter Villarroel, comandante de la Zona 8, quien supervisó el desarrollo de las acciones en territorio. La planificación se sustentó en el análisis técnico de indicadores de violencia y delincuencia.

Durante la intervención se ejecutó un allanamiento como parte de las diligencias. Además, se retuvo una motocicleta y se incautaron teléfonos celulares vinculados a las investigaciones. En total, siete personas fueron multadas y se emitieron notificaciones voluntarias en el sector.

El comandante Villarroel explicó que la estrategia busca fortalecer el vínculo con la comunidad. “La idea es que, a través del contacto ciudadano mediante este Plan de Proximidad Comunitaria Inteligente y los códigos QR, nosotros como Policía Nacional podamos mantener ese acercamiento permanente con la ciudadanía”, señaló.

Resultados del operativo antidrogas en Guayaquil

Entre los resultados del operativo “Pandora III” constaron las siguientes acciones e incautaciones:

1 persona aprehendida

1 persona detenida

85 fundas plásticas con presunta cocaína

Evidencias relacionadas con marihuana

2 teléfonos celulares incautados

1 motocicleta retenida

1 allanamiento ejecutado

Clausura de varios hoteles y hostales

Suspensión por 72 horas de un centro de diversión nocturna

7 personas multadas

7 notificaciones voluntarias emitidas

