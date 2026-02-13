Registro Civil atenderá en feriado de Carnaval: estos son los servicios disponibles

El Registro Civil habilitará 25 agencias del 14 al 17 de febrero para inscripciones de defunción

El Registro Civil del Ecuador anunció que, entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero de 2026, mantendrá habilitada la atención en 25 agencias a escala nacional, exclusivamente para el servicio de inscripción de defunciones. La cobertura se ofrecerá en horarios diferenciados, según cada oficina, con el fin de garantizar que las familias puedan acceder al trámite.

La institución informó que esta decisión busca asegurar la continuidad de un servicio considerado esencial, especialmente en situaciones que requieren una respuesta inmediata. Aunque el país se prepara para cuatro días de descanso, el Registro Civil señaló que permanecerá operativo en los puntos designados para atender a quienes necesiten registrar oficialmente un fallecimiento.

Requisitos para realizar el trámite

Para completar la inscripción, los ciudadanos deberán acercarse personalmente a cualquiera de las agencias habilitadas y presentar:

Informe Estadístico de Defunción General (INEC), firmado por el médico tratante, de cabecera o de medicina legal. Cédula de identidad del solicitante.

El trámite no tiene costo si se realiza dentro de las primeras 48 horas posteriores al fallecimiento. Pasado ese plazo, el valor es de $ 5,00.

El Registro Civil destacó que continuará trabajando para garantizar el derecho a la identidad y el acceso a servicios civiles fundamentales, reafirmando su compromiso de acompañar a la ciudadanía “cuando más se necesita”. La institución remarcó que su presencia durante los feriados responde a la importancia social del trámite, que permite completar procesos legales, administrativos y familiares en momentos sensibles.

Las 25 agencias operativas estarán distribuidas en diversas provincias del país, cada una con horarios establecidos según su capacidad y demanda. La entidad recordó que la información detallada de oficinas habilitadas y horarios estará disponible a través de sus canales oficiales.

