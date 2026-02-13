Expreso
La Policía Nacional trasladó desde el 13 de febrero de 2026 su mando operativo a Guayaquil.
La Policía Nacional trasladó desde el 13 de febrero de 2026 su mando operativo a Guayaquil.Cortesía

Alto mando policial asume control operativo desde Guayaquil: esto debes saber

Desde el 13 de febrero, la Policía concentra su mando operativo en Guayaquil para coordinar y acelerar acciones 

La Policía Nacional, encabezada por el general Pablo Dávila Maldonado, trasladó desde el 13 de febrero de 2026 su mando operativo a Guayaquil, para dirigir en territorio las acciones de seguridad en la Zona 8 y coordinar la respuesta a escala nacional.

Liderazgo directo y despliegue de recursos

Desde su nueva base operativa en Guayaquil, el Alto Mando ejercerá conducción directa sobre las operaciones en territorio, con énfasis en:

  1. Coordinación interinstitucional para intervenciones conjuntas.
  2. Toma de decisiones tácticas en tiempo real.
  3. Asignación eficiente de talento humano y recursos logísticos.

El objetivo, de acuerdo con la Policía, es mejorar la oportunidad y efectividad de la respuesta y traducir la presencia del mando en resultados concretos para la seguridad ciudadana.

2oo policías refuerzan operaciones en la Zona 8

La decisión busca fortalecer la planificación, articulación, supervisión y evaluación de los operativos policiales, con énfasis en una conducción directa del alto mando sobre la toma de decisiones tácticas, la coordinación interinstitucional y el despliegue eficiente de talento humano y logística. Según la institución, el cambio operativo se enmarca en la Gestión Estratégica Operacional 3D y en los lineamientos vigentes contra el crimen organizado.

En ese contexto, la Policía señaló que, en semanas recientes, se reforzó la capacidad operativa con la incorporación de 200 policías motorizados desplegados en sectores priorizados. “Estamos donde el desafío es permanente, donde se escucha el clamor de la ciudadanía y donde cada procedimiento implica riesgo, decisión y tiene consecuencias. (…) Nuestra verdadera fortaleza no está solo en el equipamiento o la estrategia, está en la ética, la moral y en nuestros valores”, expresó el comandante general, al exhortar a su tropa a mantenerse firmes, serenos y valientes.

Con la nueva base operativa en Guayaquil, el alto mando prevé monitorear en sitio la ejecución de planes, ajustar tácticas según la evolución de incidentes y evaluar resultados con mayor frecuencia, manteniendo informada a la ciudadanía sobre operativos e indicadores que se deriven de esta medida.

¿Por qué el presidente Daniel Noboa "hará base" en Guayaquil?

El presidente Daniel Noboa informó este 13 de febrero de 2026, a pocos días del feriado de Carnaval, que el Gobierno Nacional trasladará parte de sus actividades a Guayaquil durante varias semanas. Según explicó, la decisión busca permitir una intervención directa en la ciudad ante la crisis institucional y de servicios que atraviesa el puerto principal.

El mandatario arribó este viernes a Guayaquil y, en un acto de entrega de becas, cupos de capacitación y viviendas, señaló que su administración operará desde territorio para acelerar la implementación de soluciones. Afirmó que permanecerán en la ciudad “el tiempo necesario, entregando soluciones y resolviendo problemas, sin evadir responsabilidades”, y remarcó que el Gobierno trabajará “donde los desafíos son más urgentes”.

