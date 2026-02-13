Alto mando policial asume control operativo desde Guayaquil: esto debes saber

Desde el 13 de febrero, la Policía concentra su mando operativo en Guayaquil para coordinar y acelerar acciones

La Policía Nacional trasladó desde el 13 de febrero de 2026 su mando operativo a Guayaquil.

La Policía Nacional, encabezada por el general Pablo Dávila Maldonado, trasladó desde el 13 de febrero de 2026 su mando operativo a Guayaquil, para dirigir en territorio las acciones de seguridad en la Zona 8 y coordinar la respuesta a escala nacional.

Liderazgo directo y despliegue de recursos

Desde su nueva base operativa en Guayaquil, el Alto Mando ejercerá conducción directa sobre las operaciones en territorio, con énfasis en:

Coordinación interinstitucional para intervenciones conjuntas. Toma de decisiones tácticas en tiempo real. Asignación eficiente de talento humano y recursos logísticos.

El objetivo, de acuerdo con la Policía, es mejorar la oportunidad y efectividad de la respuesta y traducir la presencia del mando en resultados concretos para la seguridad ciudadana.

La Policía Nacional inició la ejecución de la Estrategia Operacional 3D. Cortesía

2oo policías refuerzan operaciones en la Zona 8

La decisión busca fortalecer la planificación, articulación, supervisión y evaluación de los operativos policiales, con énfasis en una conducción directa del alto mando sobre la toma de decisiones tácticas, la coordinación interinstitucional y el despliegue eficiente de talento humano y logística. Según la institución, el cambio operativo se enmarca en la Gestión Estratégica Operacional 3D y en los lineamientos vigentes contra el crimen organizado.

En ese contexto, la Policía señaló que, en semanas recientes, se reforzó la capacidad operativa con la incorporación de 200 policías motorizados desplegados en sectores priorizados. “Estamos donde el desafío es permanente, donde se escucha el clamor de la ciudadanía y donde cada procedimiento implica riesgo, decisión y tiene consecuencias. (…) Nuestra verdadera fortaleza no está solo en el equipamiento o la estrategia, está en la ética, la moral y en nuestros valores”, expresó el comandante general, al exhortar a su tropa a mantenerse firmes, serenos y valientes.

Con la nueva base operativa en Guayaquil, el alto mando prevé monitorear en sitio la ejecución de planes, ajustar tácticas según la evolución de incidentes y evaluar resultados con mayor frecuencia, manteniendo informada a la ciudadanía sobre operativos e indicadores que se deriven de esta medida.

En cumplimiento de la disposición del señor Presidente de la República, Daniel Noboa Azín, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, el Comando General de la Policía Nacional y su mando institucional operan y establecen base en el Distrito Metropolitano de Guayaquil.



