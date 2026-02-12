¿Trump se reunirá con Noboa? La cumbre regional será en Miami el 7 de marzo

La Casa Blanca confirmó que Trump convocó a Milei, Paz, Noboa, Bukele, Asfura y Peña a un encuentro en Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará el 7 de marzo en Miami una cumbre regional a la que fueron convocados los mandatarios de Argentina (Javier Milei), Bolivia (Rodrigo Paz), Ecuador (Daniel Noboa), El Salvador (Nayib Bukele), Honduras (Nasry Asfura) y Paraguay (Santiago Peña), confirmó un funcionario de la Casa Blanca.

De acuerdo con esa versión oficial, la Casa Blanca invitó a líderes con los que Trump ha tejido una afinidad política y diplomática desde su retorno al poder, en enero de 2025. La convocatoria llega mes y medio después de la operación en la que Washington anunció la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, episodio que el gobierno estadounidense ha utilizado para subrayar su enfoque estratégico hacia la región.

En ese marco, la administración republicana ha presentado una relectura de la Doctrina Monroe, concebida en el siglo XIX para reafirmar la primacía estadounidense en el hemisferio. Esta reinterpretación se ha integrado como uno de los ejes de la nueva estrategia de seguridad nacional, con objetivos que incluyen debilitar a las organizaciones narcotraficantes con presencia en América Latina y contrapesar la influencia de China

Donald Trump y su acercamiento a Milei y Bukele

La sintonía de Trump con algunos de los invitados (Milei en Argentina y Bukele en El Salvador) se ha manifestado en temas que van de lo económico a la inmigración. En paralelo, los gobiernos de Daniel Noboa y Santiago Peña han expresado respaldos públicos a diversas iniciativas de la actual Casa Blanca en materia regional.

Trump también ha expresado apoyo político a Nasry Asfura en Honduras, mientras que la llegada al poder de Rodrigo Paz en Bolivia en noviembre habría contribuido a estrechar vínculos entre La Paz y Washington, de acuerdo con reportes de prensa internacionales que siguen la preparación del encuentro de Miami.

La reunión del 7 de marzo se perfila así como la primera gran cita multilateral del actual ciclo en la relación de Washington con aliados latinoamericanos, con una agenda que, según la cobertura de medios, podría articularse en torno a seguridad hemisférica, cooperación económica y alineamientos geopolíticos.

