USS Nimitz realiza ejercicios con Fuerzas Armadas de Ecuador: detalles del evento

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber USS Nimitz realizó ejercicios con Ecuador el 7 de abril en el Pacífico





EE. UU. refuerza cooperación militar ante crimen organizado en Ecuador





Despliegue naval apunta a mayor presencia estratégica en América Latina

El portaaviones USS Nimitz, considerado el más histórico de la Armada de Estados Unidos, estuvo en aguas ecuatorianas el pasado 7 de abril como parte de la iniciativa Mares del Sur 2026. Durante su visita temporal, se desarrollaron ejercicios bilaterales con la Armada, la Guardia Costera y la Fuerza Aérea de Ecuador.

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La operación tuvo como propósito fortalecer la interoperabilidad entre ambas naciones y mostrar las capacidades navales estadounidenses en la región.

El despliegue del Nimitz, un buque insignia con décadas de servicio, se enmarca en la estrategia de Washington de mantener presencia activa en el Pacífico y reforzar alianzas en América Latina.

La colaboración militar busca respaldar a Quito en la lucha contra estas amenazas.Cortesía

Estados Unidos lidera la cooperación

En la jornada participaron delegados de alto nivel del portaaviones y representantes del gobierno ecuatoriano. El Encargado de Negocios interino de Estados Unidos en Quito, Lawrence Petroni, estuvo a bordo y subrayó la cooperación en seguridad: “Estados Unidos es el principal aliado estratégico de Ecuador en cooperación en materia de seguridad. Juntos combatimos enemigos comunes, como el crimen organizado transnacional, que no reconoce fronteras y exige respuestas coordinadas en el mar y en tierra”, afirmó.

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La visita del USS Nimitz se produce en un contexto en el que Ecuador enfrenta crecientes desafíos vinculados al narcotráfico y la violencia criminal.

Para Washington, la colaboración militar busca respaldar a Quito en la lucha contra estas amenazas, mientras que para Ecuador representa una oportunidad de entrenamiento y coordinación con una de las fuerzas navales más poderosas del mundo.