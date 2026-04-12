EN VIVO | Técnico U. vs U. Católica HOY: Hora, canales y minuto a minuto del partido de LigaPro 2026

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Técnico Universitario y Universidad Católica juegan este domingo a las 12:00 en el Bellavista de Ambato.



El 'Rodillo Rojo' llega cuarto tras vencer a Manta y busca frenar al invicto 'Trencito Azul'.



La Católica, segunda en la tabla, va por el liderato de LigaPro tras empatar frente a Emelec.

El estadio Bellavista de Ambato será el escenario de uno de los compromisos más atractivos de la octava jornada de la LigaPro 2026, donde Técnico Universitario y Universidad Católica se citan este domingo 12 de abril a partir de las 12:00 (hora de Ecuador).

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Este enfrentamiento pone cara a cara a dos de los protagonistas del certamen, quienes han logrado sostener un ritmo competitivo alto en el primer tramo del año y ahora buscan reducir distancias con el líder, Independiente del Valle.

El Rodillo Rojo llega a este compromiso con el impulso anímico de haber conseguido una victoria contundente en la fecha anterior, tras derrotar 2-0 a Manta FC en condición de visitante. El equipo ambateño ha mostrado una solidez defensiva destacable y una efectividad que lo mantiene actualmente en la cuarta casilla de la clasificación general.

Universidad Católica es uno de los punteros de LigaPro 2026.API

Para el duelo de este mediodía, Técnico apuesta por la localía y la presión en la altura para frenar el despliegue dinámico de su rival y escalar posiciones en la tabla.

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Por su parte, la Chatoleí arriba a la capital tungurahuense con un presente impecable en cuanto a resultados, manteniéndose como uno de los pocos equipos que aún no conoce la derrota en lo que va del torneo nacional.

El conjunto dirigido por Diego Martínez viene de un exigente desgaste físico tras empatar 1-1 ante Emelec el pasado miércoles 8 de abril, en un encuentro que estaba pendiente desde la primera fecha. Con ese punto sumado, el cuadro capitalino se ubica en el segundo lugar, apenas a tres unidades de la cima, por lo que un triunfo en Ambato les permitiría igualar momentáneamente el puntaje del puntero.

La expectativa por este choque es alta debido a la propuesta ofensiva que ambos clubes han pregonado en sus recientes presentaciones. Mientras el dueño de casa busca ratificar que su buen inicio no es casualidad, la visita intenta demostrar que tiene la profundidad de plantilla necesaria para pelear en dos frentes, considerando sus compromisos internacionales vigentes.

Canales dónde ver Técnico Universitario vs Universidad Católica

Los aficionados de Técnico Universitario y Universidad Católica podrán seguir todas las incidencias de este partido de LigaPro a través de la señal de televisión abierta de Teleamazonas, además de la transmisión regular de Zapping Sports en streaming.

Técnico Universitario vs Universidad Católica: Minuto a minuto EN VIVO