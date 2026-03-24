Toque de queda en Ecuador: Ministro Reimberg dice que objetivo no es bajar el crimen

El ministro John Reimberg dice que no se pretende "engañar" a los ecuatorianos con una disminución de muertes violentas

El ministro del Interior, John Reimberg, dice que el Gobierno Nacional no pretende engañar a los ecuatorianos con el toque de queda.

El ministro del Interior, John Reimberg, reveló que el toque de queda en Ecuador no busca reducir la criminalidad, sino ejecutar operaciones focalizadas contra las economías criminales. En una entrevista exclusiva, la autoridad aclaró que la medida, vigente en provincias como Guayas y Los Ríos, es una estrategia de seguridad para atacar objetivos específicos sin poner en riesgo a los ciudadanos.

Operaciones focalizadas: El plan para destruir el bolsillo de los criminales

Según explicó Reimberg, el propósito de la restricción de movilidad no es "engañar" a los ecuatorianos con cifras de muertes violentas, las cuales ya registran una reducción del 31 % en comparación con marzo de 2025. El enfoque de este 2026 es el desmantelamiento de las estructuras financieras de las bandas delictivas.

"El toque de queda es para atacar objetivos que hemos trazado y necesitamos hacerlo de forma segura", afirmó el ministro, enfatizando que tras capturar a las cabezas de las mafias en 2025, la fase actual se centra en golpear su economía.

El toque de queda rige en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro desde las 23:00 hasta las 5:00 del día siguiente. Foto: Policía Nacional

Los puntos clave de la estrategia de seguridad 2026

Ataque a economías criminales: Destruir el flujo de dinero de los grupos delictivos.

Operativos de precisión: Intervenciones en sectores identificados durante la madrugada.

Combate a la impunidad: Denuncia y detención de jueces vinculados a organizaciones criminales.

La justicia: El principal obstáculo del Bloque de Seguridad

El ministro fue enfático al señalar que el mayor desafío no ha sido solo enfrentar a los delincuentes, sino a operadores de justicia que favorecen a estos grupos. Reimberg ratificó que el Gobierno de Daniel Noboa actuará con firmeza contra cualquier juez que entorpezca el trabajo del Bloque de Seguridad.

Actualmente, el toque de queda rige de 23:00 a 05:00 del día siguiente en las siguientes provincias:

Guayas Los Ríos Santo Domingo de los Tsáchilas El Oro

Aunque la medida está prevista hasta el 31 de marzo de 2026, el Gobierno no descarta una ampliación para dar continuidad a las operaciones en curso.

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