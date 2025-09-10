Conaie ratifica resolución de su VIII Congreso: Seis asambleístas de PK expulsados

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, dijo que el Consejo de Gobierno debe acatar una decisión que fue colectiva

El presidente de la Conaie Marlon Vargas ratificó que las resoluciones del VIII Congreso de la Conaie se respetarán.

Un nuevo capítulo se abrió en la disputa por la expulsión o permanencia de los seis asambleístas de Pachakutik que han votado junto a la bancada oficialista ADN en la Asamblea Nacional. La mañana del 10 de septiembre de 2025, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, ratificó que se acatarán todas las resoluciones adoptadas en el VIII Congreso realizado en julio pasado.

“Nosotros vamos a ser respetuosos de la resolución del congreso y del Consejo Ampliado. La resolución se tomó después de un análisis profundo y eso lo vamos respetar como Consejo de Gobierno”, manifestó Vargas.

Durante el VIII Congreso de la Conaie, celebrado el 19 de julio de 2025, se resolvió la expulsión de los legisladores de Pachakutik José Nango, Carmen Tiupul, Cecilia Baltazar, Fernando Nantipia, Manuel Choro y Edmundo Cerda.

La decisión se tomó tras una evaluación interna de los nueve legisladores que obtuvieron un escaño en las elecciones generales de febrero de ese mismo año. La fractura del grupo parlamentario se produjo luego de que los seis mencionados se alinearan con el Gobierno de Daniel Noboa.

El 31 de agosto de 2025, los seis asambleístas enfrentaron un proceso de control disciplinario. Aunque no hubo un pronunciamiento oficial posterior, Nango declaró el 3 de septiembre que la expulsión no estaba en consideración.

“A nosotros nos iniciaron un proceso el Tribunal de Ética de Pachakutik. No hay expulsión. Hay la suspensión de 90 días. Eso es lo que persigue el tribunal de ética”, mencionó.

EXPRESO conversó con el presidente de la Conaie sobre este tema, quien reiteró que las resoluciones adoptadas en un congreso de la organización son de cumplimiento obligatorio para el Consejo de Gobierno. “No es una decisión individual. Es colectiva. Lo que tiene que hacer el dirigente es respetarla”.

No obstante, tras el VIII Congreso, Vargas se reunió con los legisladores expulsados. Sobre ese encuentro, el presidente de la Conaie explicó que les recordó el propósito fundacional del movimiento Pachakutik. “Lo que yo les he dicho es que deben seguir la línea de la Conaie porque fue la Conaie la que construyó a Pachakutik”, mencionó.

Los asambleísta José Luis Nango (izquierda) y Manuel Choro son parte del grupo de PK que vota con el oficialismo. Cortesía: Asamblea/ Flickr

La postura frente a la Consulta de Noboa

El pronunciamiento sobre los asambleístas se dio en el contexto de la posición asumida por la Conaie frente a la Consulta Popular y al enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Para Vargas, las preguntas que ya han sido validadas resultan perjudiciales para el país, por lo que anunció que la organización indígena promoverá el voto por el no.

