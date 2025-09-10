Conaie impulsará el No en la consulta popular de Noboa y se sumará a movilizaciones

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, señaló que todas las preguntas planteadas son perjudiciales para el pueblo

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, anunció la postura oficial de la organización que lidera frente a la consulta popular.

La Conaie tomó una postura frente a la Consulta Popular impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa y las nuevas preguntas. La organización indígena anunció que impulsará el no en el próximo proceso electoral.

La mañana del 10 de septiembre de 2025, el Consejo de Gobierno de la Conaie se pronunció sobre la coyuntura política del país. Uno de los temas fue la defensa a la institucionalidad de la Corte Constitucional frente a los ataques del Ejecutivo y la Consulta Popular 2025.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, señaló que la resolución sobre las nuevas preguntas debe ocurrir en un marco de independencia de funciones. "Exigimos al presidente Daniel Noboa que respete y haga respetar la Constitución. Respaldamos la institucionalidad de la Corte Constitucional. Que ese organismo actúe con independencia absoluta amparada en la Constitución y los tratados internacionales sin presión ni chantaje de alguna otra autoridad"', señaló Vargas.

No a la Consulta Popular de Noboa

Marlon Vargas Presidente de la Conaie

La Conaie también se refirió a las nuevas preguntas enviadas por Noboa. Aunque no sé refirió directamente a cada una de ellas sí señaló que "todas las preguntas afectan al pueblo ecuatoriano por lo tanto nosotros vamos a impulsar el no".

Sobre la consulta popular, Vargas dijo que las bases de la organización han tomado un resolución y eso se respetará.

La Conaie se sumará a movilizaciones se sectores sociales

En ese escenario, la Conaie anunció que será parte de las movilizaciones convocadas por diferentes sectores sociales. Una de ellas está prevista para la tarde del 11 de septiembre de 2025 desde la Caja delIESS en el centro norte de Quito.

"Vamos a acompañar la movilización a los movimientos sociales porque juntos hemos venido luchando en distintas eventualidades", señaló Vargas.

