Consulta popular 2025: el PSC pide a Noboa incluir estas tres preguntas

La tarde del martes 9 de septiembre de 2025 el presidente envió nuevas preguntas a la Corte Constitucional

El Partido Social Cristiano (PSC) pidió este 10 de septiembre de 2025 al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, incluir más temas al pliego de preguntas impulsadas para la consulta popular.

A través de un comunicado, el PSC recordó que una consulta popular "debe servir para preguntarle a los ciudadanos sobre verdaderos problemas que los afectan directamente".

En ese sentido, hizo públicas tres preguntas que, a criterio del PSC, es necesario que los ecuatorianos se pronuncien en las urnas en el proceso previsto para el 30 de noviembre de 2025.

Las preguntas que el PSC pide incluir a la consulta

En su comunicado, el Partido Social Cristiano (PSC) pide al presidente Daniel Noboa la inclusión de tres temas más al pliego de preguntas ya presentado a la Corte Constitucional.

Las preguntas planteadas por el PSC son:

¿Está usted de acuerdo en que se priorice el pago al sistema de salud pública para medicamentos, insumos, proveedores, alimentación, seguridad y limpieza, antes de pagar a tenedores de bonos de deuda externa ecuatoriana?

¿Está usted de acuerdo en que se transfieran las rentas señaladas en la Constitución y la ley, a las juntas parroquiales, municipios y prefecturas de forma oportuna, automática y completa, en los mismos términos que constaban en el proyecto de Ley Orgánica para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de Ingresos Permanentes y No Permanentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aprobado el 7 de mayo de 2024 por la Asamblea Nacional?

¿Está usted de acuerdo en que se prohíba a los gobiernos de turno que utilicen a ningún título los recursos de los afiliados y jubilados del IESS, con sanción de destitución para quien lo haga?

El Gobierno de Noboa envió nuevas preguntas a la Corte Constitucional

Días después de que le rechazaran temas del primer pliego de preguntas enviadas, el Gobierno del presidente Daniel Noboa envió la tarde del 9 de septiembre de 2025 un nuevo pliego de preguntas a la Corte Constitucional para su análisis.

En las nuevas preguntas, el primer mandatario insiste en temas como el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), los jueces de la Corte Constitucional y el regreso de casinos y salas de juego, pero con modificaciones.

Además, en el nuevo pliego de preguntas incluyó temas como el registro de personas sentenciadas por delitos sexuales, procedimientos especiales para juzgar a personas por delitos de extorsión, entre otros; prohibir el uso de nombre y voz de personas sentenciadas por delitos contra la administración pública y la elaboración de una nueva Ley de Garantías Jurisdiccionales.

