De la Conaie a la Ecuarunari: Leonidas Iza asume un nuevo liderazgo clave

El expresidente de la Conaie dirigirá esta organizacio´n hasta el 2029, dijo que buscará la unidad del movimiento indígena

  • Mariela Rosero Ch.

El 31 de enero del 2026, Leonidas Iza fue elegido presidente de la Ecuarunari, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, fundada en 1972 (hace 54 años). Ocurrió en su VIII Congreso, desarrollado en Conocoto. Reemplaza a Alberto Ainaguano.

Leonidas Iza dirigirá esta organización hasta el 2029. En su discurso adelantó que su interés es la unidad de los pueblos indígenas, empezando por trabajar de la mano con la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas del Ecuador (Conaie). 

"Me han conocido con posición fuerte, hemos tenido que extender la tolerancia. Vamos a escuchar, posiblemente no nos estemos comunicando bien y por eso posiblemente estemos peleando. Vamos a unificar a partir del debate en los territorios, pero resignificando la lucha de nuestros abuelos y abuelas. Este no es el poder del presidente, somos elegidos por ustedes y el poder estará en las manos de 10 compañeros que integramos el Consejo de Gobierno, el poder es colectivo. Vamos a trabajar bajo el mandato de la Conaie, a la cabeza de Marlon Vargas y su Consejo de Gobierno".

Leonidas Iza dirigió la Conaie, fue candidato presidencial. Se le ha señalado, incluso dentro del movimiento indígena por su cercanía con el correísmo. Ganó la presidencia de la Ecuarunari, con el apoyo del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, frente a otros interesados en ocuparla: Alberto Ainaguano buscaba la reelección. También sonaban los nombres de Salvador Quishpe y Jimmy Tene. Finalmente participaron Iza y Tene.

Nina Pacari fue diputada, canciller y jueza constitucional. Además participó del levantamiento indígena de 1990.

El papel de la regional Ecuarunari

Leonidas Iza preside la Ecuarunari, que en años anteriores fue dirigida por Yaku Pérez, por ejemplo, quien estuvo cerca de ganar la presidencia de la República, en 2021. 

Yaku Pérez, como presidente de la Ecuarunari encabezó la defensa de los derechos colectivos, entre ellos el agua. Por eso se opuso a las políticas extractivistas durante el gobierno de Rafael Correa.

Los pueblos indígenas se han mantenido opuestos a las políticas de Daniel Noboa. En septiembre y octubre 2025, las protestas frente a la eliminación del subsidio al diésel se concentraron en Otavalo, tres manifestantes perdieron la vida. Algunos dirigentes están procesados por la justicia.

