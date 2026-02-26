Reparación del Palacio se hará sin dinero estatal y con aportes del sector privado

Cynthia Gellibert anunció que la reparación y modernización del Palacio de Gobierno se realizará sin usar recursos estatales

El proyecto de reparación y modernización del Palacio de Gobierno se ejecute sin utilizar fondos públicos.

Continúa la reparación del Palacio de Gobierno con nuevos fondos. El Gobierno Nacional resolvió que el proyecto de reparación y modernización del Palacio de Gobierno se ejecute sin utilizar fondos públicos, según informó la secretaria general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, Cynthia Gellibert, en un comunicado oficial difundido este 26 de febrero de 2026.

De acuerdo con el pronunciamiento, la obra será financiada en su totalidad mediante aportes voluntarios del sector privado, a través de donaciones de empresas que, según el documento, están comprometidas con la preservación del patrimonio institucional del país. Estos recursos permitirán realizar adecuaciones en infraestructura y en áreas de apoyo administrativo.

Como parte de esta decisión, el Ejecutivo dejó sin efecto cualquier proceso de compra pública que se hubiese iniciado para estas intervenciones, con el fin de evitar el uso de recursos del Estado en el proyecto.

Palacio de Carondelet, en Quito, donde se ejecutará la adecuación de tres baños bajo proceso de licitación pública. ARCHIVO EXPRESO

El manejo de los recursos públicos

En el comunicado, Gellibert sostiene que la medida responde a un compromiso con el manejo responsable de los fondos públicos, así como con principios de transparencia y rendición de cuentas. Añade que el uso de donaciones privadas permitirá preservar las instalaciones del Palacio de Gobierno, considerado patrimonio histórico, sin generar nuevas erogaciones fiscales.

La disposición se enmarca en la política gubernamental de reducir el gasto estatal en obras que puedan ser financiadas mediante cooperación privada, en un contexto de restricciones presupuestarias y control del déficit público.

A la ciudadanía: pic.twitter.com/4L1yAW2kZ7 — Cynthia Gellibert Mora (@CynthiaGelliber) February 26, 2026

Presidencia hablaba de un monto de $113.319

En un primer paso, la Presidencia iba a invertir $113.319 en reparar tres baños sociales y uno privado. El proceso fue publicado el 27 de enero de 2026 en el Portal de Compras Públicas. Horas después, la página del SERCOP entró en mantenimiento.

El proyecto lleva por nombre “Intervención funcional y arquitectónica de los baños sociales de la planta alta, de los baños sociales de la planta baja y del despacho de la Secretaría General de Integridad Pública”. La contratación se realizará bajo la modalidad de licitación para la ejecución de la obra. El plazo previsto para completarla es de 60 días, y el presupuesto referencial está fijado sin incluir el IVA.

