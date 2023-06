Harry Sytles: se retira de los escenarios por un tiempo

El cantante británico Harry Styles, de acuerdo al diario Emol, anunció que al concluir los conciertos de su gira dejará las tarimas por un largo tiempo.

Aunque no hay ningún comunicado formal por parte del equipo del solista de música pop, la información comenzó a circular en redes sociales tras su última presentación en Londres, en el Wembley Stadium como parte de su Love on tour.

Portales digitales de Radio Caracol y La Nación, reseñan que el cantante, durante el citado show hizo una pausa y comunicó a sus fans que llegó la hora de tomarse un descanso. “Vamos a finalizar con estos shows y me voy a ir por un rato, pero les quería decir que los voy a extrañar y que los amo mucho. Muchas gracias por estos años de gira".

"Gracias por hacer de esto, la mejor experiencia de mi vida, muchísimas gracias”, dijo el intérprete de As it was, quien después de un 2022 lleno de éxitos, de colmar estadios en diferentes países y estando en el mejor momento de su carrera, ha decidido tomar una larga pausa.