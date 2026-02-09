Alcalde de Rocafuerte sufre atentado armado en el sector Guayabal: esto se sabe

El vehículo del alcalde Norberto Vélez recibió varios disparos durante la noche del domingo 8 de enero

La Alcaldía de Rocafuerte denunció un atentado armado ocurrido la noche del domingo 8 de febrero contra el alcalde del cantón, Norberto Vélez.

La Alcaldía de Rocafuerte hizo público este 9 de enero del 2026 un pronunciamiento en el que denunció un atentado armado ocurrido la noche del domingo 8 de febrero contra el alcalde del cantón, Norberto Vélez, en el sector del Cerro Guayabal.

El hecho no dejó víctimas mortales, pero puso en riesgo la vida de la autoridad y de su esposa, quienes se encontraban en el lugar al momento del ataque. Según el comunicado, personas aún no identificadas habrían disparado contra el vehículo en el que se movilizaba el alcalde.

La institución calificó el hecho como un “ataque directo” y señaló que representa una amenaza tanto para la integridad del funcionario como para la estabilidad institucional del cantón.

Investigación en curso

La administración municipal pidió a las autoridades competentes que emprendan una investigación “inmediata, profunda y transparente”, con el fin de identificar a los responsables y determinar los móviles del ataque. También solicitó que se apliquen sanciones conforme a la ley, tomando en cuenta los daños materiales y el riesgo para la vida de los ocupantes del vehículo oficial.

Hasta el momento, las entidades de seguridad no han emitido un reporte detallado sobre el atentado ni se han anunciado detenciones relacionadas con el caso. Sin embargo, fuentes municipales aseguraron que se está coordinando con organismos policiales y judiciales para avanzar en la investigación.

Reacciones del entorno local

El atentado ha generado preocupación entre habitantes de Rocafuerte, donde la violencia asociada a grupos delictivos ha incrementado en los últimos años, según cifras de las propias autoridades cantonales.

En su pronunciamiento, la Alcaldía rechazó “cualquier intento de amedrentamiento o intimidación” y aseguró que el incidente no afectará las actividades administrativas ni los proyectos en curso dentro del cantón.

Contexto de seguridad en la provincia

Manabí ha sido uno de los territorios más impactados por la violencia en Ecuador en los últimos años, especialmente en zonas rurales donde se han reportado hechos vinculados al crimen organizado. En este contexto, ataques contra funcionarios públicos se han vuelto más frecuentes, según informes policiales emitidos en meses anteriores.

Mientras avanza la investigación, el alcalde Vélez habría retomado sus actividades con resguardo adicional, de acuerdo con fuentes cercanas a la administración.

