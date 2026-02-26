Congreso Ordinario FEF 2026: Orense SC señaló pagos tardíos e incompletos de la FEF

El pago total corresponde a los gastos de transporte de sus divisiones formativas del año 2025

Darwin Palacios señaló que Orense ha recibido pagos tardíos e incompletos por parte de la FEF

El Congreso Ordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), celebrado este jueves 26 de febrero de 2026, dejó como uno de sus puntos más tensos -hasta el momento- la intervención del vicepresidente y fundador de Orense Sporting Club, Darwin Palacios, quien señaló públicamente que el club ha recibido pagos tardíos e incompletos por parte del organismo rector del fútbol ecuatoriano.

Según detalló el directivo, la institución machaleña sólo ha percibido el 30% del total correspondiente a los gastos de transporte de sus divisiones formativas durante la temporada 2025.

Este rubro, fundamental para el funcionamiento de las categorías juveniles, representa un gasto significativo para el club, que debe cubrir traslados constantes para competencias nacionales.

El señalamiento fue enfático: "la deuda pendiente ha generado complicaciones financieras y administrativas, especialmente en un contexto donde la planificación presupuestaria depende del cumplimiento oportuno de estos desembolsos".

La respuesta de la Francisco Egas

Ante el señalamiento del vicepresidente y fundador de Orense Sporting Club, Darwin Palacios, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas tomó la palabra y explicó que los pagos a otros clubes sí se han realizado con normalidad.

Sin embargo, reconoció que el caso de Orense SC presenta un monto elevado que quedó rezagado dentro del cronograma de cancelaciones.

El titular de la FEF admitió la veracidad de lo expuesto por el vicepresidente del club machaleño y aseguró que la institución federativa trabaja para ponerse al día.

En ese sentido, el presidente de la FEF destacó que se efectuará el pago pendiente lo antes posible, con el objetivo de evitar mayores afectaciones a la estructura formativa del equipo.

