  Guayaquil

Ciudadela Martha de Roldós
En la ciudadela Martha de Roldós, en el norte de Guayaquil, se realizaban tareas de reconstrucción de aceras.Municipio de Guayaquil

Municipio de Guayaquil termina contrato de obra en la Martha de Roldós

La Alcaldía aplicó sanciones e inició el proceso legal a contratista. Se ejecutarán trabajos de remediación en pleno invierno

El Municipio de Guayaquil inició el proceso legal de terminación unilateral del contrato de obras en la ciudadela Martha de Roldós, en el norte de la urbe, tras los reiterados incumplimientos de la empresa a cargo de los trabajos planificados.

La medida administrativa responde a severas fallas en la ejecución del proyecto de renovación urbana. Pese a que el Cabildo argumenta haber realizado un seguimiento técnico permanente a través de sus equipos, la contratista no cumplió con los estándares exigidos ni con el cronograma. Esto derivó en la aplicación de las sanciones correspondientes y en la disolución del vínculo legal conforme a la normativa vigente.

Cabe recordar que la intervención integral en este sector fue anunciada previamente en 2025 con una inversión proyectada que superaba los 2,8 millones de dólares. Hoy, la obra civil se encuentra paralizada y en el limbo jurídico.

El costo del abandono y las acciones de contingencia

Mientras el proceso legal avanza en los despachos administrativos, en las calles el impacto es físico. La paralización de la maquinaria obliga a la Alcaldía a ejecutar trabajos de remediación de emergencia en el sector. El objetivo de estas intervenciones temporales es reducir los riesgos de accidentes y mejorar las condiciones de seguridad para los moradores y transeúntes que deben convivir con la obra inconclusa, en pleno invierno lluvioso.

A través de un comunicado oficial, la administración de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel,  aseguró que trabaja para que la obra pueda retomarse y concluirse bajo los parámetros técnicos adecuados. Además, la entidad indicó que mantendrá informados a los residentes a través de sus canales digitales sobre los avances legales y técnicos.

