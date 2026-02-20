​Cinco pasos para convertir tu casa en una ‘smart home’

a conectividad es el tercer elemento clave. Sin una red estable y con buena cobertura en toda la vivienda, la automatización pierde eficacia.

Encender las luces con la voz, revisar las cámaras del interior o exterior de la casa desde el trabajo o programar el termostato antes de llegar, son funciones que hoy están al alcance de cualquier vivienda con conexión a Internet. La llamada ‘smart house’, o casa inteligente, ya no es un concepto futurista, sino una posibilidad concreta: un sistema en el que dispositivos como bombillas, cámaras, enchufes y asistentes de voz se comunican entre sí y permiten gestionar desde una sola plataforma distintos aspectos del funcionamiento del hogar.

Sin embargo, saber por dónde empezar puede convertirse en un reto, especialmente para quienes nunca han interactuado con este tipo de tecnología. ¿Cómo dar entonces los primeros pasos?

Especialistas coinciden en que el punto de partida no es salir a comprar dispositivos, sino definir objetivos claros. Antes de invertir, conviene establecer qué se busca mejorar: seguridad, ahorro energético, confort o entretenimiento. “Antes de invertir en tecnología inteligente, hay que identificar qué quieres lograr y cuáles son las necesidades que tienes”, explica David Anselmo, diseñador de interiores especializado en casas inteligentes. Esa definición permite orientar mejor la elección de equipos y evitar gastos innecesarios.

Una vez definidos los objetivos, el siguiente paso es elegir una plataforma central que actúe como el ‘cerebro’ del sistema. Entre las más utilizadas se encuentran Amazon Echo, que funciona con Alexa, y Apple HomeKit, integrado con Siri. Optar por un solo ecosistema facilita la compatibilidad entre dispositivos y simplifica el control, ya que permite gestionarlos desde una única aplicación.

La conectividad es el tercer elemento clave. Sin una red estable y con buena cobertura en toda la vivienda, la automatización pierde eficacia. Por ello, es importante verificar el tipo de conexión disponible, evaluar si el router soporta múltiples dispositivos conectados al mismo tiempo y, de ser necesario, incorporar sistemas que amplíen la señal para evitar zonas sin cobertura.

Con esta base, el cuarto paso consiste en comenzar por áreas estratégicas. Para quienes se inician, lo más habitual es incorporar iluminación inteligente, cámaras de seguridad WiFi y enchufes programables. Las bombillas permiten regular intensidad, temperatura y horarios; las cámaras ofrecen monitoreo remoto y alertas en tiempo real; y los enchufes convierten aparatos tradicionales en dispositivos que pueden encenderse o apagarse desde el celular. Muchos de estos equipos no requieren instalación profesional y pueden configurarse fácilmente mediante aplicaciones móviles.

El último paso es integrar estas novedades en las rutinas diarias del hogar, de modo que realmente aporten comodidad y faciliten la vida cotidiana. “Por ejemplo, si llegas a las ocho de la noche, puedes programar las luces para que se enciendan unos minutos antes”, explica David Anselmo. De esta manera, la automatización deja de ser solo una función tecnológica y se convierte en una herramienta que acompaña los hábitos de quienes viven en la casa.

Los pros y los contras

No obstante, existen desafíos técnicos que conviene tener en cuenta. Electricistas, por ejemplo, han reportado casos de cerraduras digitales bloqueadas tras cortes de energía. “Es cada vez más común el uso de cerrojos digitales en América Latina, y hay que estar conscientes de que pueden generar dificultades”, dice Anselmo.

Añade que construir una casa inteligente no implica reemplazar todo de manera inmediata ni automatizar cada rincón.

​Cinco pasos para convertir tu casa en una ‘smart home’

Antes de comprar dispositivos, identifica qué quieres mejorar: seguridad, ahorro energético, confort o entretenimiento. Esto evita gastos innecesarios. Elige una plataforma central. Selecciona el “cerebro” del sistema (por ejemplo, Alexa, Google Home o Apple HomeKit) para garantizar compatibilidad y control desde una sola app. Asegura una buena conectividad. Verifica que tu red WiFi sea estable y tenga cobertura en toda la vivienda. Si es necesario, mejora el router o usa repetidores. Inicia con lo básico y más útil: Bombillas inteligentes, cámaras WiFi, enchufes programables Integra la tecnología a tu rutina: Programa automatizaciones según tus hábitos para que la tecnología realmente te facilite la vida diaria.

