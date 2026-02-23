¿Cómo se implementará la 'tercera placa' en Ecuador y tendrá algún costo?

El presidente Daniel Noboa considera que la 'tercera placa' mejorará el control de los autos y la seguridad

Daniel Noboa dijo que el Gobierno implementará el sistema de la 'tercera placa' para el control de los vehículos en Ecuador.

Aunque la información de la iniciativa es escasa, el presidente Daniel Noboa adelantó que el Gobierno tiene previsto implementar el sistema denominado 'tercera placa' en Ecuador, con el fin de mejorar el control de los autos privados y demás vehículos que circulan en el país.

Durante la última entrevista que brindó a radio City Guayaquil, Noboa dijo que actualmente se desarrolla "un programa bastante agresivo" para aplicar el sistema de la tercera placa, cuyo proyecto permitirá realizar "un control satelital" de los vehículos.

La 'tercera placa' es un dispositivo que se coloca en un lugar visible de los vehículos. El implemento permite mantener un registro del sitio por el que transita el automotor y detectar si se involucra en infracciones de algún tipo.

Una empresa se encargará de la 'tercera placa'

"Estamos trabajando con una empresa americana y otras empresas que van a concursar para la tercera placa. La movilidad es más controlada, no existe falsificación de placas ni matrículas, es como un tatuaje, que queda en cada auto. En todas las economías desarrolladas existe esta tercera placa", manifestó Noboa el pasado viernes 21 de febrero de 2026.

Organizaciones sociales de Azuay presentan acción de protección contra reforma minera Leer más

Según el presidente, además de la implementación del dispositivo, está previsto realiza un ajuste al sistema que maneja el servicio de emergencia ECU 911.

El control "es más fácil porque todo está interconectado y cambiar de forma general el sistema general, el cerebro del ECU 911. De esa forma, con tecnología, atacamos la extorsión, los secuestros y controlamos la movilidad de los GDO (Grupos de Delincuencia Organizada) y que no quede a discrecionalidad de las personas que pueden prestarse para la corrupción", agregó.

El primer mandatario se refirió a la 'tercera placa' como una de las medidas que permitiría evitar operaciones delictivas como la extorsión y los secuestros.

Aunque el gobernante habló sobre la propuesta, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aún no ha emitido detalles sobre el tema. EXPRESO consultó a la entidad sobre los avances de la implementación y cómo los usuarios deberán pagar por la 'tercera placa. Sin embargo, desde la institución se señaló que aún no contaban con información de la iniciativa.

Ecuador: ¿Qué hay detrás del aumento de la tasa de rechazo de visas a EE. UU.? Leer más

La 'tercera placa' en Quito

El presidente mencionó la 'tercera placa' en momentos en los que la ANT ha suspendido distintos trámites desde el pasado 30 de enero. La Agencia está intervenida por las investigaciones de la Fiscalía dentro del caso Jaque, que indaga el delito de delincuencia organizada por la supuesta venta ilegal de licencias de conducir y permisos de operaciones.

A nivel local, el Municipio de Quito aprobó el pasado 6 de enero la ordenanza para implementar el sistema de la 'tercera placa' en la capital.

La disposición, según había explicado anteriormente el alcalde Pabel Muñoz, busca mantener un control de los vehículos durante el Pico y placa, analizar cuántos automotores circulan en horas y sitios específicos para tomar medidas, y reducir la corrupción para que una plataforma sea la que registre las infracciones en la ciudad.

La 'tercera placa' en Quito será un dispositivo adhesivo que lo recibirán las personas al momento en el que realizan la matriculación de su vehículo. La primera vez no tendrá costo y quien lo pierda o remueva será multado.

Ese tipo de aspectos deberá definir el Gobierno para implementar la 'tercera placa' en todo el país, pero aún el proceso no está claro porque la ANT no ha detallado cómo se ejecutará el trámite.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!