Ecuador: ¿Qué hay detrás del aumento de la tasa de rechazo de visas a EE. UU.?

La tasa de rechazo para ecuatorianos muestra una tendencia sostenida al alza. Volver a los niveles de 2021 luce poco probable

Los índices de rechazo de visa tipo B para ecuatorianos siguen creciendo. En 2025 llegó al 42.2 %; en 2021, era del 15.7 %.

Ecuador se ubica entre los países con mayores tasas de rechazo en la obtención de la visa estadounidense tipo B. Esta tendencia de negación del documento ha ido en aumento desde 2024, según un informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Las visas tipo B están destinadas a personas que desean realizar actividades de turismo o de negocios en territorio estadounidense. Este tipo de visa permite una estancia temporal de hasta 90 días, siempre que el propósito del viaje se ajuste a las actividades autorizadas para esta categoría.

En 2024, Ecuador superó el índice de negación de visas más alto que habían registrado los ecuatorianos hasta entonces, el cual se había presentado en 2019. En ese año, la tasa alcanzó el 34,1 %, convirtiéndose en el punto más elevado hasta ese momento.

Sin embargo, en 2024 el porcentaje ascendió al 37 %, lo que evidenció un incremento significativo en comparación con años anteriores. Además, el año pasado la cifra aumentó aún más, situándose en el 42,2 %, lo que confirma una tendencia sostenida al alza en los niveles de negación.

El criterio legal para negar una visa

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial Departamento de Estado de Estados Unidos, y conforme a lo establecido en la ley de inmigración de Estados Unidos, “se debe denegar una visa si el solicitante no puede demostrar su elegibilidad, ya sea porque la solicitud no cumple con los requisitos de una categoría de visa establecida o porque existen motivos de inelegibilidad basados en otros aspectos del caso”.

Deportaciones e inseguridad: factores que inciden

No obstante, a criterio de Carlos Estarellas, abogado y experto en Derecho Internacional, los rechazos en la aprobación de este tipo de visas obedecen, en cierta medida, al incremento en el número de ecuatorianos deportados durante los últimos meses. Según datos de la oficina consular ecuatoriana en Queens, en 2025 se registraron 9.351 casos de ecuatorianos deportados, una cifra que incide directamente en la percepción de riesgo migratorio.

A este factor, el jurista suma los altos índices de inseguridad que se reportan en el país. De acuerdo con estadísticas del Ministerio del Interior, en 2025 se contabilizaron 9.216 homicidios, lo que representa un incremento del 32 % en comparación con 2024 y refleja un deterioro significativo de la situación de seguridad.

La presunción migratoria en el análisis consular

A este panorama se suma, según explica Ivonne Téllez, especialista en Derecho Internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la directriz que aplican las oficinas de las misiones diplomáticas. De acuerdo con la académica, todo solicitante de una visa de turismo —categoría de no inmigrante— suele ser evaluado bajo la presunción de que podría tener la intención de permanecer en el país como potencial inmigrante.

El análisis para la otorgación de la visa, aunque se realiza de manera individual, también contempla el contexto general del país de origen del solicitante, según explica Téllez. En ese sentido, las autoridades consulares no solo valoran la situación personal del aplicante, sino también las condiciones económicas, sociales y migratorias del Estado del que proviene.

Por ello, añade la académica, la presunción de una posible intención de migrar podría mantenerse en el caso de los ecuatorianos, aun cuando ciertos indicadores económicos reflejen una ligera mejoría. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ecuador cerró diciembre de 2025 con una tasa del 2,6 % de desempleo, levemente inferior al 2,7 % registrado en diciembre de 2024.

El contexto político y la vía diplomática

Además, los discursos del presidente Donald Trump sobre quiénes pueden ingresar a Estados Unidos se han caracterizado por un enfoque restrictivo en materia migratoria. Este contexto político, según los especialistas, también influye en el análisis y la decisión sobre la concesión de visas.

No obstante, Estarellas considera que esta problemática podría ser abordada por el presidente Daniel Noboa en un diálogo directo con su homólogo estadounidense. A su criterio, el escenario propicio sería la cumbre hemisférica que se desarrollará en Miami, Estados Unidos, en marzo, donde ambos mandatarios coincidirían.

A pesar de ello, Ivonne Téllez considera que la tasa de rechazo de este tipo de visa continuará en aumento, debido a que persisten e incluso se han incrementado los factores que motivan a los ecuatorianos a migrar. En su criterio, mientras no se reduzcan las condiciones estructurales que impulsan la salida de ciudadanos, la tendencia difícilmente se revertirá.

Por ello, la académica sostiene que será complejo retornar al índice del 15,7 % registrado en 2021. Esa cifra, puntualiza, respondía a un contexto distinto que actualmente no parece replicarse.

