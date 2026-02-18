Las fuertes lluvias inundaron un colegio en Puebloviejo y varias calles en Babahoyo

El invierno deja afectaciones en sectores de Los Ríos. En la capital, el río alcanza 5.70 metros sobre el nivel del mar

La calle Juan Agnoleto en Babahoyo estaba inundada y complicó el ingreso al hospital del Seguro Social.

El agua ingresó a las aulas de la Unidad Educativa Hilda Márquez Cerezo y obligó a suspender la jornada presencial. La mañana de hoy, miércoles 18 de febrero, los estudiantes regresaron a sus hogares y los docentes organizaron clases virtuales de emergencia, luego de que las intensas lluvias inundaran parte de las instalaciones del plantel, ubicado en el sector Bola de Oro, en la parroquia San Juan del cantón Puebloviejo, en Los Ríos.

La acumulación de agua no solo fue producto de las precipitaciones, sino también de los trabajos de ampliación a cuatro carriles que se ejecutan en la Panamericana E25, cuya intervención ha alterado el normal drenaje en la zona. En sectores como Bola de Oro y San Juan Nuevo, el agua se estancó en calles, patios y viviendas, provocando malestar entre los habitantes.

Dalila Pacheco, moradora de Bola de Oro, relató que el agua ingresó a su casa durante la madrugada. Sus enseres quedaron expuestos y varios resultaron mojados. Como ella, otras familias enfrentan la incomodidad de la etapa invernal, que los obliga a levantar hasta las camas para evitar que se mojen. Aunque el nivel comienza a descender paulatinamente, las afectaciones materiales preocupan, pues los muebles, electrodomésticos y útiles escolares podrían sufrir daños permanentes.

Una unidad educativa amaneció inundada por lo que los estudiantes fueron enviados a sus casas. Tatiana Ortiz / EXPRESO

¿Qué pasa con las lluvias en Babahoyo?

En el cantón Babahoyo se registró una precipitación de 47,7 milímetros hasta alrededor de las 09:00, con intensidad alta, y el nivel del río llegó a los 5,70 metros sobre el nivel del mar. Varias calles y callejones en la urbe quedaron bajo el agua por algunas horas, entre ellos la Juan Agnoleto, junto al hospital del Seguro Social; tramos de la Eloy Alfaro y la avenida Clemente Baquerizo. Con el paso de las horas, el sistema de drenaje permitió evacuar el agua y la situación retornó a la normalidad en la zona urbana.

Sin embargo, en el área rural de la parroquia Febres Cordero, el desbordamiento del río La Junta mantiene en alerta a comunidades como Las Juntas, La Providencia y Colombia del Atio, donde la creciente ha ingresado a cultivos, especialmente de cacao.

Carmen Cumbico, líder del sector La Providencia, hizo un pedido especial a las autoridades para que acudan a verificar los estragos del temporal invernal. Los accesos están dañados y transitar en esta época se vuelve más difícil, relató.

A nivel provincial, la Secretaría de Gestión de Riesgos reportó desbordamientos en los ríos Babahoyo, Las Juntas y Changuil, este último del cantón Montalvo, tras las crecientes de los últimos días y las precipitaciones anunciadas por el Inamhi. Mientras tanto, la entidad también evalúa un socavón en la vía Montalvo–La Esmeralda, que mantiene bloqueado el tránsito vehicular. La ruta alterna es la vía a San Antonio, pero los organismos de atención coordinan acciones para rehabilitar esta importante conexión entre las provincias de Los Ríos y Bolívar.

