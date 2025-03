¿Quién es Abby? La streamer que desafiará a Roro en la Velada del Año 5

El sábado 26 de julio se celebrará uno de los eventos más esperados del año para los fanáticos del streaming: la Velada del Año 5. En esta ocasión, los combates entre grandes personalidades del internet prometen emociones fuertes.

Sin duda, uno de los enfrentamientos más comentados es el de Abby contra Roro, dos figuras que no solo se enfrentarán en el ring, sino también en una batalla de opiniones que ya ha generado controversia en redes sociales. La Velada contará con siete combates, entre los cuales figuran enfrentamientos tan polémicos como:

Pereira vs. Rivaldios

Perxitaa vs. Gaspi

Roro vs. Abby

Carlos Belcast vs. Andoni

Alana vs. Ari Geli

Viruzz vs. Tomás Mazza

The Grefg vs. Westcol

¿Quién es Abby? La streamer que desafiará a Roro

Abril Gené Capriles, más conocida como Abby, es una joven influencer nacida en Palma de Mallorca el 28 de diciembre de 2000. Con su popularidad en ascenso, Abby ha logrado cautivar a miles de seguidores en plataformas como TikTok, donde acumula más de 747 mil seguidores. En su contenido, mezcla entretenimiento y reflexiones sobre la vida digital, lo que le ha permitido ganarse un lugar importante entre las figuras emergentes de internet.

El combate entre Abby y Roro no solo llama la atención por el factor físico. Aunque Roro es más baja en estatura (aproximadamente 1.50 cm), lo que podría ser una ventaja en cuanto a agilidad, Abby tiene el respaldo de una comunidad fiel que sigue cada uno de sus movimientos.

La controversia que precede al combate entre Abby y Roro

El enfrentamiento entre ambas no es solo un tema de deporte; las redes sociales ya han sido testigos de una creciente polémica. Roro ha sido duramente criticada por el tipo de contenido que produce, donde habla con un tono de voz muy suave, lo que ha provocado un sinfín de críticas en su contra.

Abby, conocida por sus opiniones directas, no dudó en comentar al respecto: "Se ha demostrado que las voces que pone son forzadas. Este concepto de voz con un tono infantil y con todos sus vídeos basados en complacer a su pareja está relacionado en que la mujer clásicamente ha estado para eso". La crítica de Abby dejó en claro que no solo estaba cuestionando la imagen de Roro, sino también la representación que esta proyectaba sobre el rol de la mujer en la sociedad.

A raíz de esto, Roro no tardó en responder y aclaró que su intención nunca ha sido hacer sentir inferior a otras mujeres. "Jamás hundiría a una mujer para sentirme mejor con ella misma", expresó durante el anuncio de su enfrentamiento con Abby.

No obstante, las tensiones no se calmaron. Abby, sin dudarlo, lanzó un comentario mordaz en referencia a Roro: "Eso ahora, no bajes mucho en sus TikToks no vaya a ser que veas otra cara". Este intercambio de declaraciones ha hecho que la rivalidad entre ambas trascienda más allá del ámbito de la lucha, manteniendo a sus seguidores pendientes de cada paso.

¿Qué esperar del combate entre Abby y Roro?

La Velada del Año 5 se perfila como uno de los eventos más explosivos en el mundo del streaming, no solo por los combates en el ring, sino por las tensiones previas que han ido creciendo entre los participantes. El enfrentamiento entre Abby y Roro será uno de los momentos más esperados, con la promesa de ser un duelo lleno de energía, controversias y, por supuesto, grandes sorpresas.

