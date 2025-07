Viviana Salame, Adrián Avilés y Stefano Navas: influencers que inspiran y acompañan

En una era donde lo viral suele desplazar lo valioso, Viviana Salame, Adrián Avilés y Stefano Navas han convertido sus redes en espacios de contención emocional, humor real y autenticidad. Desde Guayaquil, inspiran a miles no solo por lo que dicen, sino por cómo lo viven. Su influencia no busca likes, sino vínculos genuinos: acompañan, escuchan y ayudan a sanar. Son referentes de una generación que transforma el dolor en mensaje y la empatía en comunidad.

Un mensaje de Adrián llegó justo a tiempo. Al otro lado de la pantalla, alguien que pensaba quitarse la vida decidió escribirle. Adrián no dudó en responder: “Le dije que equivocarse es parte de vivir, y que siempre se puede volver a crear. Me respondió que gracias a eso decidió seguir adelante. Ahí entendí el verdadero poder de lo que hacemos”.

Estos tres jóvenes creadores guayaquileños están redefiniendo lo que significa ser influencer. Viviana Salame, Adrián Avilés y Stefano Navas, creadores de contenido de la agencia Buen Trip Studio, no solo entretienen: también inspiran, acompañan y construyen comunidad real, desde Guayaquil para el mundo.

Sus trayectorias comenzaron en espacios distintos —reality shows, teatro, periodismo deportivo— pero convergen en una misma convicción: el contenido que transforma nace de lo auténtico. “Yo empecé por aburrimiento, sin saber que esto podía convertirse en trabajo”, cuenta Viviana. “Hoy me escriben para pedirme consejos, para contarme sus rupturas, sus duelos. A veces me siento como una psicóloga digital”.

Viviana Salame — 27 años, actriz y comunicadora digital

Actriz y creadora de contenido, combina humor, vulnerabilidad y autenticidad en sus redes. JONATHAN CUJE

Desde muy joven, Viviana supo que su camino estaba en el arte. Se formó en Creación Teatral en la Universidad de las Artes de Guayaquil y ha transitado por el teatro musical, la televisión y el mundo digital con una autenticidad que la distingue. Es parte del elenco de Los García (Ecuavisa) y conductora del pódcast Sorbito de Opinión en Suerte TV y en sus contenidos promueve el amor propio, la salud mental y la creatividad, conectando con una audiencia joven que valora su espontaneidad y versatilidad. También ha trabajado en teatro musical y series digitales, y se declara amante del maquillaje como forma de expresión artística.

Hoy, con más de 760 mil seguidores en TikTok y 330 mil en Instagram, su estilo espontáneo la ha convertido en referente.

“Mis redes son como un diario. Me equivoco, me rompen el corazón, me roban… y todo eso lo comparto para que otros vean que sí se puede salir adelante”, asegura. Su forma de conectar es simple pero potente: habla desde la caída, desde lo que no se suele mostrar. “Yo les mando voice notes de 20 minutos con consejos. Así que cuando quieran, corazón roto, me escriben y yo les mando un mensajito de recuperación”.

En redes, Viviana es algo así como una Pascualina digital, donde el humor convive con la vulnerabilidad. “En la calle me dicen, ‘¿debería divorciarme?’ y yo como psicóloga digo, ‘¡Divórciese nomás!’”, bromea. Pero detrás de esas risas hay una red de apoyo invisible que se fortalece con cada historia compartida.

En tiempos donde las redes pueden generar presión y alienación, Viviana ofrece una narrativa alternativa: la de la vida real sin adornos, pero con resiliencia.

Adrián Avilés — Actor, podcaster y activista cultural

Adrián Avilés, actor y comunicador, usa sus plataformas para hablar de salud emocional, autenticidad y diversidad JONATHAN CUJE

Con una trayectoria que mezcla literatura, teatro y televisión, Adrián ha sido desde muy joven una figura versátil del arte guayaquileño. Comenzó como animador en Abracadabra (Sucre TV) y formó parte de recordadas producciones como La Niñera (Ecuavisa), Aída y Cuatro Cuartos, además del grupo teatral Fantoche, junto a sus padres.

Hoy se identifica como persona no binaria y, desde esa identidad, ha transformado sus redes en espacios seguros para hablar de salud emocional, diversidad sexual y memoria familiar.

A los 17 años ganó el concurso internacional ‘Terminemos El Cuento’, y desde entonces no ha dejado de narrar. “Muchos hombres comentaron que se sentían igual, que no estaban solos. Ahí entendí que ser vulnerable en redes también puede ser un acto de valentía”.

“Hasta el día de hoy tengo miedo, hasta el día de hoy tengo vergüenza… pero igual lo hago”, confiesa. Esa valentía de mostrarse imperfecto es lo que ha conectado con una comunidad que agradece cada espacio de honestidad. “Con el mínimo esfuerzo que puedas hacer levantarte, ponerte una cámara encima y grabar eso que siempre quisiste hazlo… Hazlo esperando absolutamente nada”, aconseja.

En el pódcast Sí Somos de Suerte TV y otros espacios radiales como Cabina Élite, aborda temas como salud emocional, diversidad sexual y memoria familiar con mirada íntima y humor reflexivo. Ha convertido su trabajo en una forma de acompañar. A través de relatos personales y discursos que desmitifican la perfección digital, construye refugios para quienes se sienten fuera de molde.

Su activismo emocional no busca imponer verdades sino validar procesos. En un ecosistema digital donde la comparación es moneda corriente, él ofrece pausa, honestidad y un lenguaje donde lo sensible no es sinónimo de debilidad.

Con su contenido, rompe silencios que pesan: habla de duelos, identidad, vulnerabilidad masculina y libertad de expresión desde lo cotidiano. Para muchos de sus seguidores, es la primera vez que escuchan decir que ser diferente no solo está bien, sino que puede ser el punto de partida para construir algo propio.

Steffano Navas — 33 años, periodista deportivo e influencer

Periodista deportivo e influencer, ha transformado su espontaneidad en redes en una herramienta de conexión real. JONATHAN CUJE

En el universo del periodismo deportivo, donde la emoción suele ser monopolio del resultado, Stefano ha abierto un espacio distinto. Desde Guayaquil y con más de 350 mil seguidores en Instagram, habla no solo de fútbol y moda, sino también de salud mental, paternidad y rupturas amorosas.

“Yo siento que tengo una comunidad muy cercana conmigo que me exige contenido todo el tiempo. Me debo a mi público”, dice. Esa comunidad lo sigue no solo por su trabajo en El Canal del Fútbol o su paso por Soy el Mejor, sino por su capacidad de mostrar lo que muchos callan.

“Hay muchos hombres que callamos lo que sentimos. Y al fin pude sentir que habían hombres que también se sentían así”. Esa publicación marcó un antes y un después en su perfil. Hoy, más que influencer, es un acompañante emocional. “Sí te espeluca un poco los vellitos… te das cuenta del poder que tienes para tocar el corazón de alguien.”

Navas transforma sus redes en un espacio donde lo emocional convive con lo cotidiano. Con su estilo directo y sin excesos, ha hecho de la vulnerabilidad masculina un tema recurrente y necesario en sus contenidos. Al hablar de paternidad, rupturas o salud mental, rompe con el estereotipo del comunicador deportivo rígido y proyecta una masculinidad empática y en construcción.

Más que influencer, se posiciona como acompañante emocional, portavoz de una generación que quiere sanar, aceptar su identidad y compartir lo que antes se ocultaba. En sus propias palabras:

“Sí te espeluca un poco los vellitos… te das cuenta del poder que tienes para tocar el corazón de alguien”.

Su presencia en redes no responde solo a una estética de buen vestir o éxito laboral: se sostiene en lo íntimo, lo sincero, lo vulnerable. Esa es su manera de conectar.

De Guayaquil para el mundo: conectar desde lo real

Desde Buen Trip Studio, estos tres creadores no se conforman con sumar vistas o likes. Comparten, escuchan y acompañan. Sus mensajes han ayudado a jóvenes a hablar con sus padres, a encontrar consuelo en una ruptura, a sentirse menos solos.

“No se trata de ser ejemplo, sino de ser referencia”, dice Stefano. “Inspirar desde lo que uno es, no desde lo que se espera que seas”. Viviana lo resume así: “Hazlo por ti, no por quien te va a ver. Las oportunidades no llegan solas. Si tienes algo que decir, grábalo. Hazlo esperando absolutamente nada. Y ahí empieza todo”.

En tiempos donde el algoritmo premia lo superficial, estos tres guayaquileños demuestran que las redes también pueden ser espacios de empatía, humanidad y comunidad. Lo suyo no es una estrategia digital: es una forma de estar en el mundo.

Porque al final, detrás de cada video, cada post o pódcast, hay algo más que contenido: hay personas que encuentran consuelo, inspiración o simplemente una razón para continuar. Como aquel joven que escribió a Adrián pensando en rendirse y terminó eligiendo seguir adelante. En un mundo saturado de apariencias, Viviana, Adrián y Stefano —tres voces auténticas que nacieron en Guayaquil— demuestran que las redes también pueden salvar vidas. Y que influenciar, cuando se hace desde el corazón, puede ser el acto más poderoso de todos.

