Pelea en Tik Tok: ¿qué pasó entre Tammy Parra y Un Tal Fredo?

La reciente disputa entre los influencers Tammy Parra y Un Tal Fredo, ambos mexicanos, ha captado la atención en redes sociales desde hace ya varias semanas. El conflicto surgió cuando Fredo, cuyo verdadero nombre es Alfredo Cantú Villarreal, lanzó un bootcamp. Este es el nombre que el influencer y organizador de eventos le dio a una iniciativa para motivar a personas a crear contenido en Tik Tok con el objetivo de convertirse en influencers.

Tammy Parra criticó esta propuesta, lo que generó una serie de intercambios públicos entre ambos. Ella, por su parte, estaba haciendo una dinámica para volver a uno de sus seguidores influencer por un día. El ganador del concurso obtendría hospedaje, vuelo de avión hasta la ciudad de Tammy, una cena y conversaciones con ella junto a la oportunidad de ser la imagen de su marca de rímel.

La controversia se intensificó porque la dinámica requería la compra de su suero para pestañas. Fredo cuestionó esta acción en uno de sus videos en vivo, diciendo que “ya salieron las ratas de la alcantarilla” y sugiriendo que el apoyo no debería estar condicionado a una compra.

A esto, la influencer no solo se mostró dolida en su grupo de difusión de Instagram porque ella lo “consideraba un amigo del medio, o al menos un conocido querido”, sino que también le respondió con un video. Fredo no se quedó callado y también respondió. En un tiktok, el host del pódcast Hablemos de Tal, en el que Tammy participó, le dijo: “¿por qué no mejor en lugar de hablar de mi no te pones a estudiar?”. En el video de casi cinco minutos, Fredo muestra unos chats que revelan que él quiso hablar primero con ella en privado, pero ella no accedió.

Influencers toman bandos

Fredo tiene el respaldo de influencers como ‘Lupita’ Villalobos y kass ‘Quesito’ Quezada, ambas tienen un pódcast llamado Las alucines y son amigas del medio para Fredo. Ellas consideran que su iniciativa es una oportunidad genuina para quienes desean incursionar en el mundo digital sin condiciones comerciales.

Por otra parte, Silvana ‘la marciana’ ha revelado detalles que complican aún más la polémica entre ellos. La influencer aseguró que Fredo la buscó para que hablara en contra de Tammy. Silvana explicó que Fredo tergiversó el propósito del concurso de Parra.

Silvana también denunció que Fredo prácticamente la amenazó para que lo apoyara, advirtiendo que tenía influencias que podrían afectarla. Durante una transmisión en vivo, Silvana reveló que Fredo le pedía grabar videos criticando a Tammy, pero ella se negó, pues ella dice no tener nada en contra de Parra. “Él dice que apoya a las mujeres, pero me anda pidiendo que le tire a Tammy", declaró. Silvana calificó a Fredo de “hipócrita” y dijo que tiene audios que respaldan sus palabras.

