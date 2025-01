Rocío Serrano: "Me enamoré de un hombre maravilloso, pero descubrí que era bisexual"

La exmodelo Rocío Serrano sorprendió contando intimidades personales y familiares. Publicó una especie de carta en sus redes sociales. Parte de esta decía que a temprana edad vio a su padre agrediendo física y verbalmente a su madre (Magaly) y que no tuvo opción de defenderla porque él les decía a su hermano y a ella que si se metían les haría lo mismo.

Añade que vivió en la pobreza, “teniendo que ver a mi madre lavar ropa ajena porque lo que mi papá le enviaba no alcanzaba para darnos de comer. Todos los días tomaba agua de hierbaluisa porque no había para la leche o el café. Presencié en la adolescencia el secuestro de mi mami a la que rescataron en la Perimetral.

Me enamoré de un hombre maravilloso, casi perfecto, con el que me iba a casar, pero descubrí que era bisexual. Fruto de esta gran decepción vino la más grande crisis depresiva. Lo que llevó a que me encierren en una clínica por un mes completo porque pasé tomando un año pastillas para dormir y prácticamente era un muerto viviente”.

Rocío contrajo matrimonio con un hombre que después de dos años y medio le confesó que no la amaba, que solo se había casado con ella por el embarazo, “inmediatamente vino el divorcio y afrontar a los 21 años ser una mujer divorciada con una hija. Me enamoré del hombre que me dio la posibilidad de ser nuevamente madre a pesar de haber pasado por un diagnóstico de principio de cáncer al útero (que fue tratado a tiempo). También nació la ansiedad por comer, cada vez que me sentía triste o sola”.

Ahora tiene dos hijos: Francesca, de 22 años, que será doctora pronto, y Elías, de 13. Perdió a Benjamín. Consultada sobre estas declaraciones, expresó que está en un proceso de sanación con un centro de bienestar integral. “La idea es ayudar a mujeres que han vivido situaciones complicadas y darles herramientas para levantarse y continuar, luego vendrán actividades”. Cuidado estas revelaciones (hechas de esta forma) le juegan una mala pasada.

La Caramelo en Medellín

La presentadora Alejandra Jaramillo, quien ahora vive en Estados Unidos, viajó a Medellín, Colombia, para compartir con la familia de su novio, Beta Mejía, las recientes celebraciones. En las redes sociales se los vio comiendo, bailando, gozando, descansando y por momentos incluso alejados del ruido. Su hijo Sebastián, quien está enorme, estuvo en Ecuador con su padre, Justin Muñoz. Se acabó la farra y hay que ponerle ganas al trabajo.

